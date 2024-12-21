Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем добавлять кефир в борщ: необычный совет, который стоит попробовать
Эксперты выяснили, чем полезны ягоды для сосудов
Пять правил, которые продлят срок службы вашего автомобиля
ТОП-3 самых упрямых пород: что нужно знать перед покупкой
Когда и как обрезать деревья зимой: подробное руководство для садоводов
Идеальные яйца всмятку или вкрутую: пошаговый рецепт
Как вырастить больше картофеля: три неожиданных метода
Пассажиро- и грузопоток между Арменией и Россией вырос
Мужчины не отстают — что в 2024 году предпочитал исправлять у пластических хирургов сильный пол

NASA откладывает возвращение двух астронавтов с МКС

2:08
Туризм

НАСА вновь откладывает возвращение двух своих астронавтов с Международной космической станции (МКС). Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые должны были завершить миссию и вернуться на Землю, остаются в космосе из-за возникших технических проблем с капсулой Boeing Starliner.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Starliner был запущен 5 июня и успешно прибыл на МКС на следующий день. Однако во время полёта специалисты обнаружили серьёзные неисправности в двигательной системе капсулы. Из-за этого первоначальная дата возвращения была отложена. И хотя изначально задержка составляла всего несколько дней, позже NASA заявило, что возвращение экипажа будет отложено на более долгий срок.

Проблемы начались ещё на этапе запуска: несколько тестовых двигателей капсулы вышли из строя, и была зафиксирована утечка гелия. Boeing, отвечающий за проект Starliner, сообщил, что такие неполадки не являются необычными для испытательных миссий. Однако это уже не первая задержка, связанная с этим кораблём.

По последним данным, возвращение экипажа может состояться не раньше конца марта или апреля. NASA заявляет, что астронавты продолжат участвовать в текущей миссии на МКС до решения всех технических вопросов. Тем временем подготовка следующего экипажа также затягивается: запуск новой команды из четырёх человек был отложен.

Boeing выразил уверенность в успешном разрешении ситуации и подчеркнул, что экипаж может быть доставлен на Землю в любой момент, как только неисправности будут устранены. Однако каждый перенос вызывает всё больше вопросов о надёжности Starliner и сроках его готовности для регулярного использования.

Пока ситуация остаётся неопределённой, NASA и Boeing заверяют, что безопасность экипажа остаётся главным приоритетом. Тем временем два астронавта продолжают свою работу на орбите, ожидая возможности вернуться домой.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).

Ба́рри Ю́джин «Бутч» Уи́лмор (англ. Barry Eugene «Butch» Wilmore; род. 1962) — астронавт НАСА. 

Суни́та Лин Уи́льямс (англ. Sunita Lyn Williams; род. 19 сентября 1965) — офицер ВМС США, астронавт НАСА.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Шоу-бизнес
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей Аудио 
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Недвижимость
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях Аудио 
Почему чихуахуа и йорки так нуждаются в прогулках
Домашние животные
Почему чихуахуа и йорки так нуждаются в прогулках Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Последние материалы
Пять правил, которые продлят срок службы вашего автомобиля
NASA откладывает возвращение двух астронавтов с МКС
ТОП-3 самых упрямых пород: что нужно знать перед покупкой
Когда и как обрезать деревья зимой: подробное руководство для садоводов
Идеальные яйца всмятку или вкрутую: пошаговый рецепт
Как вырастить больше картофеля: три неожиданных метода
Пассажиро- и грузопоток между Арменией и Россией вырос
Мужчины не отстают — что в 2024 году предпочитал исправлять у пластических хирургов сильный пол
Гигантский тунец: новый претендент на мировой рекорд
Северное сияние можно предсказать — как и где увидеть волшебство природы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.