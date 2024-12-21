NASA откладывает возвращение двух астронавтов с МКС

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НАСА вновь откладывает возвращение двух своих астронавтов с Международной космической станции (МКС). Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые должны были завершить миссию и вернуться на Землю, остаются в космосе из-за возникших технических проблем с капсулой Boeing Starliner.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

Starliner был запущен 5 июня и успешно прибыл на МКС на следующий день. Однако во время полёта специалисты обнаружили серьёзные неисправности в двигательной системе капсулы. Из-за этого первоначальная дата возвращения была отложена. И хотя изначально задержка составляла всего несколько дней, позже NASA заявило, что возвращение экипажа будет отложено на более долгий срок.

Проблемы начались ещё на этапе запуска: несколько тестовых двигателей капсулы вышли из строя, и была зафиксирована утечка гелия. Boeing, отвечающий за проект Starliner, сообщил, что такие неполадки не являются необычными для испытательных миссий. Однако это уже не первая задержка, связанная с этим кораблём.

По последним данным, возвращение экипажа может состояться не раньше конца марта или апреля. NASA заявляет, что астронавты продолжат участвовать в текущей миссии на МКС до решения всех технических вопросов. Тем временем подготовка следующего экипажа также затягивается: запуск новой команды из четырёх человек был отложен.

Boeing выразил уверенность в успешном разрешении ситуации и подчеркнул, что экипаж может быть доставлен на Землю в любой момент, как только неисправности будут устранены. Однако каждый перенос вызывает всё больше вопросов о надёжности Starliner и сроках его готовности для регулярного использования.

Пока ситуация остаётся неопределённой, NASA и Boeing заверяют, что безопасность экипажа остаётся главным приоритетом. Тем временем два астронавта продолжают свою работу на орбите, ожидая возможности вернуться домой.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).



Ба́рри Ю́джин «Бутч» Уи́лмор (англ. Barry Eugene «Butch» Wilmore; род. 1962) — астронавт НАСА.



Суни́та Лин Уи́льямс (англ. Sunita Lyn Williams; род. 19 сентября 1965) — офицер ВМС США, астронавт НАСА.

