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Пассажирам Pegasus аннулируют билеты в Европу со стыковкой в Турции

1:41
Туризм

Пассажиры авиакомпании Pegasus Airlines начали получать уведомления об отмене рейсов из Казани в Стамбул на даты после 22 января. Как сообщает телеграм-канал "Самокатус", аннулируются не только билеты на прямые рейсы, но и на стыковочные перелёты в Европу через Турцию. Многие из этих билетов были куплены во время акции по сниженным ценам — от 11 тысяч рублей.

Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

Рейсы из Казани исчезли из расписания на официальном сайте авиакомпании. Согласно информации на сайте Pegasus Airlines, последний вылет по маршруту Казань — Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен) запланирован на 22 января.

Ранее, в конце ноября, Pegasus устраивал распродажу билетов. Перелёты из Казани в европейские города через Стамбул предлагались по весьма выгодным ценам. Например, билет в Рим с багажом стоил 11 тысяч рублей, а обратный рейс — 23 тысячи рублей. Путешествие в Париж обходилось в 43 тысячи рублей за билет туда-обратно, или 50 тысяч с багажом.

Акция распространялась на вылеты с 6 января до конца зимнего расписания — до 30 марта. Билеты пользовались популярностью благодаря низким ценам, особенно на фоне дорогих альтернативных предложений.

Теперь все эти билеты аннулированы. Пассажиры предполагают, что авиакомпания могла столкнуться с недостаточным спросом на рейсы, несмотря на акционные цены. На данный момент условия возврата средств за отменённые рейсы не объявлены.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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