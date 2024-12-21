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Иностранцам могут разрешить работу гидами в Таиланде

1:55
Туризм

В Таиланде обсуждают возможность частичного снятия запретов на работу гидами для иностранных граждан. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на Пайсарна Суэтанувонга, представителя Ассоциации профессиональных туристических гидов страны.

Китайцы
Фото: freepik.com by tirachardz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китайцы

Он предложил создать условия для совместного проведения экскурсий тайскими гидами и сотрудниками иностранных туркомпаний. Такой подход мог бы помочь тайским специалистам улучшить языковые навыки и перенять опыт коллег. Это также может стать способом легализовать деятельность уличных экскурсионных бюро, которые работают на популярных курортах Таиланда.

Сейчас такие компании формально нанимают граждан Таиланда, но на деле организаторы сами проводят экскурсии: россияне для туристов из РФ, китайцы и индийцы — для своих соотечественников. Закрыть эти фирмы сложно из-за их многочисленности. Поэтому звучат предложения вместо запретов интегрировать их деятельность в существующую систему.

Главная проблема, по словам Суэтанувонга, заключается в острой нехватке гидов, хорошо владеющих иностранными языками, такими как русский или польский. Быстро растущий турпоток в королевство обостряет ситуацию, и недостаток квалифицированных экскурсоводов может негативно сказаться на качестве обслуживания гостей страны.

Туроператоры подтверждают эту проблему. Несмотря на сотрудничество с легальными DMC-компаниями, им приходится прибегать к услугам переводчиков для экскурсий, так как многие тайские гиды недостаточно хорошо владеют русским языком. Это увеличивает затраты на организацию экскурсий. При этом законы Таиланда запрещают иностранным гражданам работать гидами, что делает полное решение проблемы крайне сложным.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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