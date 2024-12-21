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Суд отказал туристам в возврате денег за опоздание на рейс

1:55
Туризм

Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения апелляционной инстанции об отказе возвращать деньги туристам, которые опоздали на рейс по собственной вине.

Билет на самолет
Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Билет на самолет

Как сообщает пресс-служба суда, отсутствие на посадке не может быть основанием для возмещения средств за оплаченный тур.

Судебное разбирательство касалось дела туриста К. и его матери. Их билеты были аннулированы после того, как они не успели на посадку. При этом туристы утверждали, что прибыли в аэропорт заблаговременно. Тур был приобретён на условиях невозвратности и включал авиаперелёт, проживание в отеле и дополнительные услуги.

К. подал иск против турагента и туроператора, требуя расторжения договора и возврата денежных средств, включая компенсацию морального вреда. Основной причиной опоздания истцы назвали отсутствие звуковых объявлений о начале и завершении посадки в аэропорту.

Суд установил, что информация о времени окончания посадки была заранее доведена до туристов и указана в их посадочных талонах. Нарушение правил прохождения предполётных формальностей стало основанием для аннулирования билетов.

Пресс-служба суда напомнила, что пассажиры несут ответственность за соблюдение всех условий полёта. При этом адвокат Людмила Дураева отметила, что пассажиры имеют право на компенсацию в случае задержки рейса по вине авиакомпании. Размер выплаты может достигать 360 тысяч рублей.

В случае полной отмены рейса авиакомпания обязана возместить убытки, руководствуясь Законом о защите прав потребителей. Адвокат Илья Рейзер рекомендует туристам фиксировать все этапы своего путешествия, чтобы избежать возможных споров с перевозчиком.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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