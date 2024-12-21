Суд отказал туристам в возврате денег за опоздание на рейс

Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения апелляционной инстанции об отказе возвращать деньги туристам, которые опоздали на рейс по собственной вине.
Как сообщает пресс-служба суда, отсутствие на посадке не может быть основанием для возмещения средств за оплаченный тур.
Судебное разбирательство касалось дела туриста К. и его матери. Их билеты были аннулированы после того, как они не успели на посадку. При этом туристы утверждали, что прибыли в аэропорт заблаговременно. Тур был приобретён на условиях невозвратности и включал авиаперелёт, проживание в отеле и дополнительные услуги.
К. подал иск против турагента и туроператора, требуя расторжения договора и возврата денежных средств, включая компенсацию морального вреда. Основной причиной опоздания истцы назвали отсутствие звуковых объявлений о начале и завершении посадки в аэропорту.
Суд установил, что информация о времени окончания посадки была заранее доведена до туристов и указана в их посадочных талонах. Нарушение правил прохождения предполётных формальностей стало основанием для аннулирования билетов.
Пресс-служба суда напомнила, что пассажиры несут ответственность за соблюдение всех условий полёта. При этом адвокат Людмила Дураева отметила, что пассажиры имеют право на компенсацию в случае задержки рейса по вине авиакомпании. Размер выплаты может достигать 360 тысяч рублей.
В случае полной отмены рейса авиакомпания обязана возместить убытки, руководствуясь Законом о защите прав потребителей. Адвокат Илья Рейзер рекомендует туристам фиксировать все этапы своего путешествия, чтобы избежать возможных споров с перевозчиком.
Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца.