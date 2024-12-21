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Бюджетный багаж: как сэкономить на перелёте

2:36
Туризм

Оплата за багаж — частая причина недовольства пассажиров авиакомпаний, так как многие перевозчики добавляют к цене билета сборы за ручную кладь или зарегистрированный багаж.

Человек с портфелем
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Человек с портфелем

Этот вопрос стал причиной штрафов для компаний Ryanair и EasyJet, которых испанские власти обвинили в незаконных сборах на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов.

Каждая авиакомпания устанавливает свои правила провоза багажа, которые могут варьироваться в зависимости от маршрута или класса билета. Это создаёт путаницу для пассажиров.

Чтобы помочь разобраться, были изучены правила основных авиаперевозчиков, работающих в Великобритании.

Типы багажа

  • Ручная кладь: небольшая сумка, которая помещается под сиденьем. Её размеры обычно составляют 40x30x20 см.
  • Багаж в салоне: чемодан, размещаемый в багажном отсеке над головой. Он весит до 10 кг и имеет размеры до 56x45x25 см.
  • Зарегистрированный багаж: крупные сумки весом до 23 кг, которые сдаются на стойке регистрации и хранятся в багажном отсеке.

Лучшие правила провоза багажа

Самыми удобными считаются условия у Air France, Etihad Airways и Turkish Airlines. Эти авиакомпании включают в стоимость билета один личный предмет, ручную кладь и зарегистрированный багаж весом до 23 кг. Emirates и Qatar Airways также предлагают бесплатный багаж, но его вес ограничен 20 кг.

Среди бюджетных авиакомпаний выделяется Jet2. Она позволяет бесплатно провозить ручную кладь весом до 10 кг, наряду с личными вещами. EasyJet, Ryanair, Vueling и Wizz Air ограничивают пассажиров небольшой сумкой, хотя дополнительные услуги доступны за плату.

"Умные" чемоданы

Некоторые авиакомпании, такие как British Airways, easyJet и Ryanair, запрещают перевозить "умные" сумки, если из них невозможно извлечь аккумулятор. Это связано с требованиями безопасности.

Советы для пассажиров

Перед полётом всегда проверяйте правила перевозчика, особенно если планируете взять с собой электронику или жидкости. Учтите, что в разных странах могут действовать свои ограничения.

Уточнения

Ручная кладь — ограниченный по весу груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение. В ручной клади нельзя провозить опасные предметы, в частности, оружие, а также имитацию оружия, например игрушечные пистолеты.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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