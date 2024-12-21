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Фудзи становится дороже: новые правила для альпинистов

1:21
Туризм

С лета следующего года стоимость восхождения на гору Фудзи увеличится до 4000 иен ($25).

вулкан
Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain
вулкан

Это решение приняли после того, как введение платы в 2000 иен ($12,7) и ограничение числа туристов до 4000 человек в сутки, начавшееся в июле, не дало ожидаемых результатов.

Основной целью изменений является повышение безопасности альпинистов и предотвращение опасных восхождений неопытных туристов.

Цена вырастет в двух префектурах:

  • Яманаси, где начинается тропа Ёсида, 
  • Сидзуока
  • Готэмба 
  • Субасири.

Чиновники утверждают, что дополнительные средства направят на улучшение инфраструктуры, строительство укрытий на случай извержения вулкана и поддержание горных троп.

Кроме того, тропа Ёсида будет закрываться в 14:00. Исключение сделают для туристов с бронью на ночлег в горных хижинах.

Гора Фудзи, высота которой составляет 3776 метров, является не только самой высокой точкой Японии, но и символом страны.

Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы подняться на вершину. Восхождение возможно лишь в сезон — с июля по сентябрь.

Уточнения

Фудзи (Фудзисан, яп. 富士山 ) — действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Фудзи является частным владением и находится в собственности синтоистского Великого храма Хонгу Сэнгэн (富士山本宮浅間大社 Фудзисан Хонгу: Сэнгэн Тайся), в котором хранится дарственная от сёгуна Токугава Хидэтада, датируемая 1609 годом. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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