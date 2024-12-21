Три зимних месяца в палатке — путешественник рассказал о выживании в условиях русских морозов

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Путешественник Евгений Юрьев с 1 декабря отправился в экстремальное трехмесячное приключение — он решил провести зиму в палатке в условиях суровой русской зимы.

Фото: United States Navy by Erika N. Manzano, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холодно в мороз

Этот вызов — не первое испытание для Евгения. Ранее он уже преодолел пеший маршрут из Самары в Москву. Теперь его цель — продержаться с 1 декабря по 28 февраля в лесу, живя в палатке, передает "Рамблер".

По плану пять дней в неделю он проводит в палатке, а оставшиеся два дня посвящает "отдыху" — монтирует видео для блога, заряжает гаджеты, пополняет запасы и занимается личной гигиеной. В это время он либо возвращается домой, либо останавливается в ближайшем поселке.

Несмотря на основательную подготовку, суровая зима преподнесла неожиданные сложности. По словам Евгения, главными проблемами стали нехватка топлива и прерывистый сон.

"Мне приходится просыпаться каждые час-полтора для того, чтобы подкинуть топливо. К сожалению, моя идея о том, что я буду на 50 % топить печь покупными топливными брикетами и на 50 % лесным валежником, к сожалению, потерпела фиаско. Причем прямо вот самым сокрушительным образом. Поэтому топлю только покупными брикетами", — рассказал он.

Топливо быстро расходуется: для простого прогрева палатки требуется сразу три брикета. А носить их на спине — нелегкое испытание. Каждые выходные Евгений приносит 10 упаковок, которых хватает лишь на неделю. Иногда помогают подписчики, приезжая в гости.

Из-за этого даже готовка стала сложной и затратной.

"Чтобы приготовить на печи еду, необходимо много топлива. Чтобы чайник кипел, суп варился, нужно положить 5-6 брикетов. А это очень расточительно. Помимо этого, с этим условием, температура внутри палатки поднимается выше 50 градусов. Приходится снимать с себя одежду, но зато еда готовится", — поделился Евгений.

Помогает переживать испытания верный друг Евгения — собака по кличке Ая. Однако и ей приходится несладко: недавно к палатке подошла стая из пяти-шести бродячих собак, но мужчина сумел защитить своего питомца.

Накрывший Самарскую область обильный снег еще больше осложнил передвижение, но Евгений утверждает, что мороз стал переноситься легче.

Несмотря на все трудности, путешественник не собирается сдаваться. Он считает, что поддержка подписчиков и вопрос личной чести не позволяют ему прервать эксперимент.

Уточнения

Пала́тка — временное жилище из ткани, быстро возводимая сборно-разборная конструкция.



Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.



