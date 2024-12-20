Китай увеличил срок безвизового транзита

С 17 декабря в Китае начал действовать новый порядок безвизового транзита для граждан 54 стран, включая Россию.
Теперь срок пребывания при транзитном пересечении территории страны увеличен до 10 суток. Это правило распространяется на путешественников, следующих через Китай в третью страну.
Ранее безвизовый транзит был ограничен 72 и 144 часами (3 и 6 суток соответственно). По новому регламенту, расширенный срок в 10 дней доступен в 60 контрольных пунктах, расположенных в 24 провинциях Китая. Однако туристам необходимо соблюдать определенные ограничения: им запрещено покидать пределы провинции, в которую они прибыли. В некоторых случаях передвижение разрешено только в определенных городах.
Например, путешественник, прилетевший в международный аэропорт Гуйян Лундунбао, должен оставаться в провинции Гуйчжоу. При транзите через аэропорты Пекина — Шоуду (PEK) или Дасин (PKX) — разрешено находиться только на территории Пекина.
Для использования новой схемы транзита необходимо предъявить билет в третью страну, а также документ, подтверждающий бронирование отеля. Китайские пограничники рассматривают каждый случай индивидуально и могут отказать во въезде при наличии сомнений.
Помимо 10-дневного транзита, действует и более короткий вариант на 24 часа, который доступен практически во всех аэропортах страны. Исключение составляют воздушные гавани Фучжоу, Хуаншань, Муданьцзян и Урумчи. В рамках 24-часового транзита разрешено менять аэропорт и регион при ожидании следующего рейса более суток, передает Turizm.ru.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
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