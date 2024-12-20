Китай увеличил срок безвизового транзита

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 17 декабря в Китае начал действовать новый порядок безвизового транзита для граждан 54 стран, включая Россию.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Китай

Теперь срок пребывания при транзитном пересечении территории страны увеличен до 10 суток. Это правило распространяется на путешественников, следующих через Китай в третью страну.

Ранее безвизовый транзит был ограничен 72 и 144 часами (3 и 6 суток соответственно). По новому регламенту, расширенный срок в 10 дней доступен в 60 контрольных пунктах, расположенных в 24 провинциях Китая. Однако туристам необходимо соблюдать определенные ограничения: им запрещено покидать пределы провинции, в которую они прибыли. В некоторых случаях передвижение разрешено только в определенных городах.

Например, путешественник, прилетевший в международный аэропорт Гуйян Лундунбао, должен оставаться в провинции Гуйчжоу. При транзите через аэропорты Пекина — Шоуду (PEK) или Дасин (PKX) — разрешено находиться только на территории Пекина.

Для использования новой схемы транзита необходимо предъявить билет в третью страну, а также документ, подтверждающий бронирование отеля. Китайские пограничники рассматривают каждый случай индивидуально и могут отказать во въезде при наличии сомнений.

Помимо 10-дневного транзита, действует и более короткий вариант на 24 часа, который доступен практически во всех аэропортах страны. Исключение составляют воздушные гавани Фучжоу, Хуаншань, Муданьцзян и Урумчи. В рамках 24-часового транзита разрешено менять аэропорт и регион при ожидании следующего рейса более суток, передает Turizm.ru.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.





Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

