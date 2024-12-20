Путешествие сорвано — китайцу отказали в выезде из-за сувенирных печатей в паспорте

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китайский турист не смог отправиться в Россию из-за большого количества декоративных печатей в своем загранпаспорте.

Фото: Wikimedia Commons by Craig Heimburger is licensed under Public domain виза, паспорт

Проблемы возникли еще на китайском пункте пропуска Суйфэньхэ, где пограничник был удивлен обилием "сувенирных штампов", украшавших страницы документа.

В паспорте туриста были изображения достопримечательностей, включая Музей исторических документов VI съезда КПК, старую православную церковь Суйфэньхэ и отель "Европа". Такие декоративные печати обычно предлагают туристам в качестве сувениров, чтобы ставить их в блокноты или дневники после посещения известных мест. Однако мужчина решил проставить их в свой загранпаспорт, что и привело к отказу в выезде — документ был признан недействительным.

После инцидента пограничное управление Суйфэньхэ выпустило предупреждение: любые пометки, рисунки и сувенирные штампы в официальных документах, включая загранпаспорт, делают их недействительными и могут сорвать поездку.

Стоит отметить, что такая проблема актуальна не только для граждан Китая. Во многих странах туристам предлагают поставить "сувенирные печати" в паспорта, например, на Галапагосских островах, острове Пасхи, Антарктиде или Лапландии у Полярного круга. Иногда такие штампы ставят без согласия владельца паспорта. В России подобные отметки считаются несанкционированными изменениями документа, что может привести к отказу на границе, в консульстве или при оформлении визы. В итоге туристу придется оформлять новый паспорт, передает TourDom.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.





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