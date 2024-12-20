Разработка российских учёных расширяет возможности оптоволоконной связи

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Российские учёные из Москвы и Нижнего Новгорода разработали новый усилитель для телекоммуникационных систем, который может значительно увеличить объём данных, передаваемых по оптоволокну. Устройство, размер которого сопоставим с ноутбуком, создано на основе стекла с добавлением висмута. Оно обеспечивает более широкую поддержку длин волн, чем современные аналоги.

Фото: Wikimedia Commons by Adamantios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Соединители для волоконно-оптических кабелей

Сейчас усилители сигналов производятся из кварцевого стекла с добавлением эрбия, что ограничивает их диапазон до длины волны 1550 нанометров. Новый усилитель, благодаря использованию висмута, работает в диапазоне от 1250 до 1500 нанометров — это в пять раз больше возможностей по сравнению с существующими решениями. Такой подход теоретически позволяет кратно увеличить скорость передачи данных.

Инновационное устройство состоит из специальной "сердцевины" на основе диоксида кремния с добавлением слоёв фосфоросиликатного и германосиликатного стекла. Висмут, включённый в состав, обладает люминесценцией в ближнем инфракрасном спектре, что делает возможным усиление сигнала в более широком диапазоне.

Эта разработка открывает новые перспективы для создания сетей связи следующего поколения. Основной упор в дальнейших исследованиях будет сделан на улучшение характеристик усилителей и разработку эффективных лазеров для телекоммуникационных систем.

Результаты работы опубликованы в Journal of Lightwave Technology, проект был поддержан грантом Российского научного фонда.