Авиадебош на борту Utair — за нападение в самолёте агрессивному пассажиру грозит до 5 лет тюрьмы

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Транспортные полицейские задержали иностранного гражданина, устроившего дебош на борту рейса Utair из Еревана в Москву.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, сначала проявлял агрессию по отношению к соседям, а затем напал на бортпроводника авиакомпании.

Информация о происшествии поступила силовикам во время посадки самолета в Москве. Пресс-служба УТ МВД РФ по ЦФО опубликовала видео с нагрудной камеры полицейских. На кадрах видно, как дежурные заходят на борт, где их встречает сотрудник Utair.

Бортпроводник объяснил, что пассажиры пожаловались на агрессивного мужчину, который напал на соседей. Самостоятельно успокоить дебошира не удалось. Когда к месту конфликта подошел стюард, хулиган уже начал распускать руки и ударил его коллегу.

"Он замахал руками, ударил его по голове. Сейчас мы надели дебоширу стяжки. Вон сидит", — сообщил бортпроводник, указав на нарушителя.

Полицейские доставили мужчину в отделение. Как сообщили в пресс-службе, задержанным оказался гражданин одной из зарубежных республик 1982 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением насилия на воздушном транспорте". Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы, передает TourDom.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте.

