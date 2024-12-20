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Кубинки считают русских мужчин идеальными

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Туризм

Российский турист, посетив Кубу, поделился впечатлениями о том, как местные женщины относятся к русским мужчинам.

Бизнесмен разговаривает по телефону
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен разговаривает по телефону

Его рассказ, опубликованный на платформе "Дзен", вызвал большой интерес среди читателей.

По словам путешественника, кубинки воспринимают россиян как сдержанных, образованных, но при этом сильных и мужественных мужчин. Он также отметил, что местные жительницы проявляют повышенный интерес к русским, считая их обеспеченными. Такое представление, по мнению туриста, идет еще с времен советской поддержки Кубы, когда среднестатистический русский выглядел богачом на фоне местного населения.

Ранее другая российская путешественница рассказывала о своем путешествии по Кубе. Она отметила особенную грациозность и уверенную походку кубинок, благодаря которой они выглядят эффектно в любом наряде.

 

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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