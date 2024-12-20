Кубинки считают русских мужчин идеальными

Российский турист, посетив Кубу, поделился впечатлениями о том, как местные женщины относятся к русским мужчинам.
Его рассказ, опубликованный на платформе "Дзен", вызвал большой интерес среди читателей.
По словам путешественника, кубинки воспринимают россиян как сдержанных, образованных, но при этом сильных и мужественных мужчин. Он также отметил, что местные жительницы проявляют повышенный интерес к русским, считая их обеспеченными. Такое представление, по мнению туриста, идет еще с времен советской поддержки Кубы, когда среднестатистический русский выглядел богачом на фоне местного населения.
Ранее другая российская путешественница рассказывала о своем путешествии по Кубе. Она отметила особенную грациозность и уверенную походку кубинок, благодаря которой они выглядят эффектно в любом наряде.
Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
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