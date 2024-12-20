Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только алмазы — Якутия претендует на статус угольной столицы России
Овощи в рационе собаки: польза или вред
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Разработка российских учёных расширяет возможности оптоволоконной связи
Психолог раскрыла, почему привычка грызть ногти может быть связана с семьёй
Выбираем между покраской и натяжным потолком: что проще
Что должно быть в составе кошачьего корма
Простой трюк для размораживания мяса: работает за считанные минуты
Не спешите выбрасывать: полезные идеи для старых бочек

В Паттайе грабители на скутерах охотятся за украшениями

0:47
Туризм

Власти Паттайи предупредили о росте уличных краж.

мотоцикл
Фото: Wikipedia by Arpingstone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мотоцикл

Мотоциклисты и водители скутеров стремительно подъезжают к пешеходам, срывают дорогостоящие украшения и скрываются на высокой скорости. Один из недавних инцидентов произошел с туристом, который потерял массивную золотую цепочку стоимостью около 6000 долларов США, сообщает издание Pattaya Mail.

Местным жителям и туристам рекомендовано проявлять повышенную осторожность и воздерживаться от демонстрации ценных вещей в общественных местах. Иностранцы нередко становятся главными мишенями для уличных грабителей.

Напомним, ранее в Таиланде россиянина оштрафовали за несанкционированное украшение автомобиля.

Уточнения

Патта́йя (тайск. เมืองพัทยา, Phatthaya; варианты написания — Патта́я, Пхаттхая) — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури.

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное транспортное средство с двигателем, главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Садоводство, цветоводство
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Не только алмазы — Якутия претендует на статус угольной столицы России
Овощи в рационе собаки: польза или вред
В Паттайе грабители на скутерах охотятся за украшениями
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Разработка российских учёных расширяет возможности оптоволоконной связи
Психолог раскрыла, почему привычка грызть ногти может быть связана с семьёй
Выбираем между покраской и натяжным потолком: что проще
Что должно быть в составе кошачьего корма
Простой трюк для размораживания мяса: работает за считанные минуты
Не спешите выбрасывать: полезные идеи для старых бочек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.