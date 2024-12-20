В Паттайе грабители на скутерах охотятся за украшениями

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Паттайи предупредили о росте уличных краж.

Фото: Wikipedia by Arpingstone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мотоцикл

Мотоциклисты и водители скутеров стремительно подъезжают к пешеходам, срывают дорогостоящие украшения и скрываются на высокой скорости. Один из недавних инцидентов произошел с туристом, который потерял массивную золотую цепочку стоимостью около 6000 долларов США, сообщает издание Pattaya Mail.

Местным жителям и туристам рекомендовано проявлять повышенную осторожность и воздерживаться от демонстрации ценных вещей в общественных местах. Иностранцы нередко становятся главными мишенями для уличных грабителей.

Напомним, ранее в Таиланде россиянина оштрафовали за несанкционированное украшение автомобиля.

Уточнения

Патта́йя (тайск. เมืองพัทยา, Phatthaya; варианты написания — Патта́я, Пхаттхая) — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури.



Мотоци́кл — как правило, двухколёсное транспортное средство с двигателем, главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.



