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Куда поедут отдыхать россияне в новогодние каникулы?

1:01
Туризм

На новогодние каникулы москвичи для отдыха выбрали Санкт-Петербург и Подмосковье.

Коттедж зимой
Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коттедж зимой

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", у москвичей на бронь в Петербурге приходится 20%, на Подмосковье 12%, на Краснодарский край 10%, на Татарстан и Калининградскую область по 4%.

По сравнению с прошлым годом число бронирований на новогодние каникулы увеличилось на 5%.

В десятку федеральных направлений входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Екатеринбург, Ярославль и Красная Поляна.

Как сообщает сайт Москва 24, чаще всего бронируют отдых пары без детей — 51%. Семьи с детьми забронировали 27% от общего числа, на туристов-одиночек приходится 12%, а на компании взрослых свыше 3 человек — 10%.

Уточнения

Эстосадо́к или Э́сто-Садо́к — село в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае.

Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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