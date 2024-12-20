Куда поедут отдыхать россияне в новогодние каникулы?

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

На новогодние каникулы москвичи для отдыха выбрали Санкт-Петербург и Подмосковье.

Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Коттедж зимой

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", у москвичей на бронь в Петербурге приходится 20%, на Подмосковье 12%, на Краснодарский край 10%, на Татарстан и Калининградскую область по 4%.

По сравнению с прошлым годом число бронирований на новогодние каникулы увеличилось на 5%.

В десятку федеральных направлений входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Екатеринбург, Ярославль и Красная Поляна.

Как сообщает сайт Москва 24, чаще всего бронируют отдых пары без детей — 51%. Семьи с детьми забронировали 27% от общего числа, на туристов-одиночек приходится 12%, а на компании взрослых свыше 3 человек — 10%.

Уточнения

Эстосадо́к или Э́сто-Садо́к — село в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае.



Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации.

