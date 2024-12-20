Россиянам предложили выгодно слетать в Эмираты

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская авиакомпания предложила россиянам дешевые билеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) перед Новым годом.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Так, слетать в Дубай с 23 по 31 декабря можно за 9,8 тысячи рублей, при этом доплата за багаж составит 4,8 тысячи. Отмечается, что прибытие в Москву в этом случае ожидается в 22:20. "Есть риск встретить Новый год в аэропорту Внуково", — предупреждает издание.

Если выбрать более ранний прилет в столицу, 31 декабря в 19:10, авиабилеты обойдутся в 13,9 тысячи рублей. За ту же сумму есть вариант перелета с 23 по 30 декабря. Отмечается, что билеты из Москвы в Абу-Даби можно купить за 12,1 тысячи рублей. В такую сумму, например, уложится поездка с 22 по 29 декабря, передает портал TourDom. ru.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.



