Плато Путорана: что нужно знать перед путешествием

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Плато Путорана — известное каждому из нас благодаря школьному курсу географии.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

На это уединенное плато отправляются лишь опытные туристы, готовые к различным трудностям: Путорана считается одним из самых изолированных мест в России. В награду за преодоление всех преград путешественники получают захватывающие природные виды на фоне величественного горного массива. Этот край по праву именуется страной тысячи озёр.

Плато Путорана может похвастаться большим количеством водопадов, больше, чем в любом другом регионе России. Здесь можно встретить как тонкие, струящиеся водопады, так и могучие, гремящие потоки. Флора и фауна плато представляют собой удивительное разнообразие видов, прекрасно приспособленных к суровым условиям сибирского климата.

На плато нет официально проложенных туристических троп, поэтому каждому желающему отправиться в поход стоит помнить о необходимости зарегистрироваться в МЧС Таймыра. Без должного опыта, хорошего снаряжения и представления о местных природных достопримечательностях путешествие может быть рискованным. Чтобы в полной мере насладиться девственной красотой Путораны, лучше обратиться к профессиональному гиду или опытному егерю.

Любители активного отдыха могут отправиться на сплавы по рекам и озёрам, что позволит им увидеть самые труднодоступные уголки плато. Для настоящих экстремалов доступны занятия альпинизмом и скалолазанием по горному массиву, а также ледолазание по замёрзшим водопадам.

Более универсальное развлечение на плато — это рыбалка, которая сочетает в себе азарт и возможность поймать вкусный ужин. В августе можно отправиться на сбор грибов и ягод. Зимой плато привлекает туристов возможностью катания на снегоходах, санях и лыжах. С весны до осени популярны вертолётные туры, которые позволяют насладиться великолепием плато с высоты птичьего полёта и увидеть те уголки, куда нельзя добраться другими способами.

Уточнения

Путора́на — сильно расчленённый горный массив (плато), расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.



