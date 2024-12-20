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Северное сияние и кладбище кораблей: Что посмотреть в Териберке зимой

2:57
Туризм

Село на берегу Баренцева моря попало в список 20 лучших мест для путешествий. Сюда едут смотреть северное сияние, китов и заброшенные корабли. Здесь же можно продегустировать морских ежей и насладиться тишиной тундры.

Берег моря
Фото: flickr.com by Berit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Берег моря

Териберка расположена за полярным кругом, в 132 километрах от Мурманска, и находится на северо-восточном побережье Кольского полуострова, у берегов Баренцева моря. Село окружено живописной тундрой, что придаёт ему особое обаяние отдаленности и тишины.

Множество туристов посещают Териберку как зимой, так и летом, однако эта местность интересна в любое время года. Зимний сезон предлагает великолепные возможности для наблюдения северного сияния. Но стоит быть готовым к сильным морозам и порывистым ветрам. Температура, в основном, не опускается ниже -15 °С, однако из-за ветра и близости моря может создастся ощущение значительно более низкой температуры.

Ближайший аэропорт к Териберке находится в Мурманске, куда можно добраться на самолёт из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Например, перелет из столицы займёт приблизительно два часа 50 минут, а из Санкт-Петербурга — около двух часов. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 6000 ₽.

Старая Териберка — это исторический центр посёлка, уникальное место, где время словно замерло. Деревянные рыбацкие домики, покосившиеся причалы и старинные лодки создают атмосферу прошлых времён. Здесь можно ощутить дух настоящей северной деревни, где жизнь текла размеренно, в гармонии с природой.

На берегу Баренцева моря стоят большие качели, которые отлично подходят для фотосессий. Еще одной популярной локацией для фотографий является деревянный трон, высота которого составляет около 4,5 метров. Он выполнен из териберского топляка — древесины, которая много лет провела под водой.

Старые суда, оставшиеся на берегу, создают атмосферу неофициального музея корабельных останков. Некоторые туристы поднимаются на них, однако это довольно рискованно — есть вероятность застрять или упасть. Лучше всего наслаждаться зрелищем издалека.

На пути в Териберку, примерно в 18 километрах от посёлка, можно встретить необычные каменные пирамидки — сейды, которые являются частью наследия саамов, коренных жителей Кольского полуострова.

Териберка пользовалась популярностью среди охотников за северным сиянием. Лучше планировать поездку на несколько дней, так как точно предсказать появление этого природного явления невозможно. 

Уточнения

Тери́берка — село в Кольском районе Мурманской области. Центр одноимённого сельского поселения. Расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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