От Камчатки до Карелии: Где покататься на снегоходах в декабре

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

На свете нет ничего красивее, чем горы, на которые можно посмотреть с высоты снегохода. Эксперты рассказали, где можно покататься на снегоходах в декабре.

Фото: commons.wikimedia.org by Zach Dischner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Альпинисты на горе

Для дружной компании друзей или семейного отдыха идеально подойдет Камчатка. Только представьте себе: величественные вулканы, бескрайний океан, увлекательные поездки на собачьих упряжках, исследование этого удивительного полуострова днем, а вечером — расслабление в горячих термальных источниках среди заснеженных вершин. Зимний сезон — отличная пора для посещения Камчатки: цены на билеты ниже, поток туристов меньше, а по замерзшим водоемам и снежным покровам можно добраться до самых укромных уголков.

Кольский полуостров способен удивить даже самых опытных путешественников. Здесь практически нет связи с современным миром, а вокруг открываются бескрайние снежные просторы. Мы приглашаем вас прокатиться на мощном снегоходе по таежным лесам, тундре и живописным горным перевалам Кольского края, чтобы прочувствовать единение с природой и ощутить прилив адреналина.

Также стоит попробовать покататься на снегоходе в Карелии. В этой удивительной местности природа великолепна в любое время года, а зимой исследовать северное сияние проще всего на снегоходах. Этот тур особенно понравится тем, кто ищет острых ощущений. Вас ждут захватывающие поездки по лесным тропам, преодоление сложных участков и встреча с живописными карельскими озерами, также известными как ламбушки.

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.



