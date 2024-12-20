Эксперты рассказали, куда можно поехать на февральские и мартовские праздники

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты подготовили интересную подборку туров по России, которые будут доступны в праздничные дни февраля и марта 2025 года.

Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ushakovm83&action=edit&redlink=1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license камчатка, долина гейзеров

"Трансбайкальская экспедиция" — это увлекательный маршрут, который простирается вдоль всего побережья Байкала на хивусах и вездеходах. Этот тур является единственным, который охватывает практически все уголки знаменитого озера. В программе предусмотрены лыжные прогулки, отдых в термальном бассейне и посещение самых живописных локаций на острове Ольхон.

"Старт на Байконуре" — это незабываемое приключение, в рамках которого у вас будет возможность наблюдать за запуском настоящего космического корабля. Вы сможете погрузиться в увлекательную историю советской и российской космонавтики, исследуя стартовые площадки, взглянув на ракетные носители, а также посетить монтажно-испытательные корпуса и музейные коллекции.

"Поднебесные Зубья" — это лыжный поход по нетронутой сибирской тайге в Кузнецком Алатау. Каждый день вам предстоит проходить от пяти до семнадцати километров, и это оправдает все усилия, ведь вас ожидают чудесные пейзажи: покрытые снегом леса, живописные перевалы и величественные вершины.

"Зимняя Камчатка" — это тур для всей семьи с насыщенной программой. Отправляйтесь к побережью Тихого океана, чтобы познакомиться с культурой коренных народов Камчатки, прокатиться на собачьих упряжках и снегоходах, получив заряд положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.



