Реестр инструкторов по горным лыжам сделает обучение в Шерегеше безопасным

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Кемеровской области продолжаются обсуждения, как повысить безопасность туристов на горнолыжном курорте Шерегеш, регулируя деятельность инструкторов по горным лыжам и сноуборду. Сегодня Дума Кузбасса одобрила создание единого реестра таких специалистов. Его введение стало возможным благодаря изменениям в областной закон о горнолыжном туризме.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Горнолыжный склон на курорте Роза Хутор

Список инструкторов будет вести местное Министерство туризма. Включить в реестр смогут только тех, кто соответствует требованиям, установленным федеральным законодательством. Правительству Кузбасса теперь предстоит определить правила работы реестра и перечень необходимых документов для регистрации.

Ожидается, что реестр будет доступен в интернете, чтобы туристы могли самостоятельно проверять данные инструкторов и принимать решения, доверять ли им обучение. Однако пока не ясно, будет ли отсутствие инструктора в реестре ограничивать его профессиональную деятельность.

Закон был принят в кратчайшие сроки. Ранее курорт Шерегеш пытался самостоятельно организовать аккредитацию инструкторов: для работы на склонах предлагалось заплатить фиксированную сумму. Эта мера была введена в межсезонье, и многие инструктора оказались недовольны. Они протестовали, считая, что смогут продолжать работать с туристами, оплачивая только стандартный ски-пасс, как обычные гости курорта.

Аккредитация, по мнению руководства курорта, обеспечивала безопасность, но сами инструкторы видели в этом лишь лишние финансовые траты. 2 декабря кемеровское УФАС уведомило управляющую курортом компанию ГК "Каскад", что попытка самостоятельной аккредитации нарушает антимонопольное законодательство. Теперь на уровне региона решено создать официальную базу специалистов, чтобы урегулировать эту проблему.

Уточнения

Шерегеш (шор Шерегеш) — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом.

