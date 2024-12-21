Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как похудеть без голодовки? 3 рецепта полезного перекуса
Увеличение губ: мифы, риски и преимущества
Важно учитывать размеры! Вот как правильно подобрать мебель для ванной комнаты
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна
Дубленка или пуховик: разбираем стереотипы и выбираем лучшее
Как выбрать идеальное место для посадки гороха
Лёгкие голубцы: рецепт для тех, кто хочет попробовать новое
Секреты пересадки голубики: когда и как правильно это сделать
Toyota Grand Highlander 2024 предлагает расширенные возможности для поездок с семьёй

Реестр инструкторов по горным лыжам сделает обучение в Шерегеше безопасным

1:59
Туризм

В Кемеровской области продолжаются обсуждения, как повысить безопасность туристов на горнолыжном курорте Шерегеш, регулируя деятельность инструкторов по горным лыжам и сноуборду. Сегодня Дума Кузбасса одобрила создание единого реестра таких специалистов. Его введение стало возможным благодаря изменениям в областной закон о горнолыжном туризме.

Горнолыжный склон на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Горнолыжный склон на курорте Роза Хутор

Список инструкторов будет вести местное Министерство туризма. Включить в реестр смогут только тех, кто соответствует требованиям, установленным федеральным законодательством. Правительству Кузбасса теперь предстоит определить правила работы реестра и перечень необходимых документов для регистрации.

Ожидается, что реестр будет доступен в интернете, чтобы туристы могли самостоятельно проверять данные инструкторов и принимать решения, доверять ли им обучение. Однако пока не ясно, будет ли отсутствие инструктора в реестре ограничивать его профессиональную деятельность.

Закон был принят в кратчайшие сроки. Ранее курорт Шерегеш пытался самостоятельно организовать аккредитацию инструкторов: для работы на склонах предлагалось заплатить фиксированную сумму. Эта мера была введена в межсезонье, и многие инструктора оказались недовольны. Они протестовали, считая, что смогут продолжать работать с туристами, оплачивая только стандартный ски-пасс, как обычные гости курорта.

Аккредитация, по мнению руководства курорта, обеспечивала безопасность, но сами инструкторы видели в этом лишь лишние финансовые траты. 2 декабря кемеровское УФАС уведомило управляющую курортом компанию ГК "Каскад", что попытка самостоятельной аккредитации нарушает антимонопольное законодательство. Теперь на уровне региона решено создать официальную базу специалистов, чтобы урегулировать эту проблему.

 

Уточнения

Шерегеш (шор  Шерегеш) — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Рассказываем, можно ли стоять перед микроволновой печью
Наука и техника
Рассказываем, можно ли стоять перед микроволновой печью Аудио 
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Экономика и бизнес
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ Аудио 
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Недвижимость
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Последние материалы
Дубленка или пуховик: разбираем стереотипы и выбираем лучшее
Как выбрать идеальное место для посадки гороха
Лёгкие голубцы: рецепт для тех, кто хочет попробовать новое
Секреты пересадки голубики: когда и как правильно это сделать
Toyota Grand Highlander 2024 предлагает расширенные возможности для поездок с семьёй
Этот фрукт улучшает здоровье костей и сердца
Реестр инструкторов по горным лыжам сделает обучение в Шерегеше безопасным
Туктамышева не исключила, что может вернуться в связи с допуском российских фигуристов к отбору на Игры
Volkswagen после переговоров с профсоюзом отменил сокращение работников
Сочная и нежная классика из четырёх ингредиентов — готовим к праздничному столу салат Дамский каприз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.