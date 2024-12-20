Туристический налог начнет действовать в 55 регионах с 1 января 2025 года

С 1 января следующего года в России начнет функционировать туристический налог, о чем сообщается на сайте ФНС. Он будет введен в 55 регионах страны, причем в некоторых из них данный сбор будет касаться лишь отдельных муниципалитетов.
В отличие от курортного сбора, который до сих пор оплачивали исключительно туристы, новый туристический налог будут платить организации и предприниматели, предоставляющие услуги размещения для путешественников.
В таких регионах, как Республика Алтай, Камчатка, Карелия и Вологодская область, налог будет действовать на всей территории. Однако в некоторых субъектах он будет применяться лишь в областных центрах, таких как Архангельск, Владикавказ, Екатеринбург, Казань, Омск, Нальчик, Пенза, Рязань, Тула, Улан-Удэ, Хабаровск и Элистa.
Кроме того, в ряде регионов новый налог охватит популярные у туристов районы. Например, в Кузбассе он будет действовать не только в Кемерово и Новокузнецке, но и на горнолыжном курорте "Шерегеш". В Алтайском крае в список попал известный курорт Белокуриха, а в Иркутской области — поселок Листвянка, который расположен на берегу озера Байкал.
Арха́нгельск — город в России, пятый по численности населения в Северо-Западном федеральном округе после Санкт-Петербурга, Калининграда, Вологды и Череповца. Расположен в устье Северной Двины, в 30—35 километрах от впадения её в Белое море.
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