Поляна Таулу: почему стоит устроить отдых на Архызе

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Поляна Таулу представляет собой некий туристический транспортный узел, расположенный высоко в горах Карачаево-Черкесии. Именно отсюда начинаются пешие маршруты к самым живописным уголкам Архыза, таким как Софийские водопады, ледниковые озера и аланские городища. Несмотря на то что полноценной курортной инфраструктуры на поляне не существует, с течением времени здесь образовался стихийный лагерь, состоящий из палаток и мобильных фургонов.

Фото: Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain Архыз горы

Таулу расположена рядом с курортом "Архыз", в живописной долине, где сливаются две бурные реки — Псыш и София, и окружена горами с разных сторон. Дорога до поляны не представляет особой сложности: на машине от Кавминвод потребуется около трех с половиной часов, а до поселка Архыз ведет качественная асфальтированная трасса.

Можно установить палатку в кемпинге на берегу реки, в небольшой рощице. Здесь имеется определенная "инфраструктура": биотуалеты, электричество и даже беспроводной интернет. Проживание в лагере обойдется всего в 100 рублей за сутки с человека. Для тех, кто предпочитает более комфортные условия, на Таулу открыта одноименная база отдыха, где предлагаются номера, детские площадки и кафе, что избавит вас от необходимости готовить самостоятельно.

Уточнения

Архы́з — село в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. Административный центр Архызского сельского поселения. Находится в бассейне реки Большой Зеленчук.



