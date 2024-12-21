Скорость, удар, побег: детали смерти петербужца на Пхукете

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Пхукете погиб турист из России: трагедия произошла на пляже Карон. 58-летний мужчина из Санкт-Петербурга плавал в южной части пляжа, когда его сбил гидроцикл. Виновник столкновения скрылся с места происшествия, но спустя сутки полиция смогла установить его личность.

Фото: Wikimedia Commons by Cjp24, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гидроцикл

Тело мужчины обнаружили местные рыбаки — оно прибилось к камням у берега. Личность погибшего удалось установить благодаря полотенцу с логотипом отеля, оставленному на пляже. Полицейские восстановили картину событий с помощью записей камер видеонаблюдения: в 18:17 гидроцикл, двигавшийся на высокой скорости, сбил пловца вблизи ресторана Sue Puen Mon Bai. Виновник, не остановившись, умчался с места происшествия.

На момент инцидента в районе катались два иностранца на гидроциклах. Полиция установила владельца гидроциклов и осмотрела суда. На одном из них нашли повреждения: царапины и облупившуюся краску на передней части. Владелец подтвердил, что до сдачи в аренду этих повреждений не было.

Позже выяснилось, что судном управлял 25-летний гражданин Австрии. После трагедии он покинул Пхукет, но остался в Таиланде. На следующий вечер его задержали на острове Пхи-Пхи в провинции Краби. Мужчине предъявили обвинение в опасном вождении, приведшем к гибели человека. Однако он свою вину отрицает. Для дальнейшего разбирательства его вернули на Пхукет.

Уточнения

Гидроци́кл (водный мотоцикл, скутер, реже «аквабайк») — скоростное персональное водное транспортное средство (плавсредство) со стационарным двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем, предназначенное для движения путём глиссирования по водной поверхности.



Пхи-Пхи-Ле или Пхи-Пхи-Лей (тайск. เกาะพีพีเล) остров архипелага Пхи-Пхи, в Андаманском море. Входит в состав провинции Краби, Таиланд.

