Рейс UT296 из Сургута в Москву задержали из-за поддельного билета

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Рейс UT296 авиакомпании Utair из Сургута в Москву задержали на два часа из-за необычного инцидента: на борт проник пассажир с поддельным билетом. Как сообщили находившиеся в самолёте, командир экипажа объявил об этом по громкой связи.

Фото: commons.wikimedia.org by Airport Surgut, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Самолёт Utair

Изначально экипаж предположил, что пассажир просто перепутал рейс. Однако при проверке выяснилось, что его посадочный талон был подделкой. Согласно требованиям безопасности, всех пассажиров попросили покинуть салон для повторной проверки.

Поначалу пассажирам сообщили, что дополнительная проверка займёт около часа. Однако реальное время задержки оказалось вдвое больше. В итоге самолёт приземлился в аэропорту Внуково на полтора часа позже, чем было запланировано.

На момент публикации ни Utair, ни транспортная полиция не прокомментировали ситуацию. Редакция издания TourDom.ru отправила запрос в пресс-службу авиакомпании для получения разъяснений.

Уточнения

ЮТэйр (англ. Utair) — российская авиакомпания, образующая вместе с дочерними структурами (АО «ЮТэйр — Вертолётные услуги», АО «ЮТэйр», АО «ЮТэйр-Инжиниринг», ООО «ТС Техник», «Центр подготовки персонала» и ООО «ЮТэйр-Информационные технологии») один из крупнейших в стране авиахолдингов — группу «ЮТэйр».

