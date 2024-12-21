Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 шагов, чтобы ваша уборка прошла как по маслу
5 признаков плохого педикюра, которые вы не заметите сразу
Протеин для женщин и мужчин: в чём различие
Сердце Кольского полуострова: почему стоит отправиться в Хибины
Быстрый и изысканный ужин: рецепт курицы на французский манер
Термоядерная электростанция может появиться в Вирджинии
Переворот в мире фитнеса: тренировки до отказа могут замедлять ваш прогресс
Почему одни галактики рождают звёзды быстрее других
Как оставаться подтянутой и здоровой после 40 лет? Британская актриса поделилась своими секретами

Рейс UT296 из Сургута в Москву задержали из-за поддельного билета

1:06
Туризм

Рейс UT296 авиакомпании Utair из Сургута в Москву задержали на два часа из-за необычного инцидента: на борт проник пассажир с поддельным билетом. Как сообщили находившиеся в самолёте, командир экипажа объявил об этом по громкой связи.

Самолёт Utair
Фото: commons.wikimedia.org by Airport Surgut, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самолёт Utair

Изначально экипаж предположил, что пассажир просто перепутал рейс. Однако при проверке выяснилось, что его посадочный талон был подделкой. Согласно требованиям безопасности, всех пассажиров попросили покинуть салон для повторной проверки.

Поначалу пассажирам сообщили, что дополнительная проверка займёт около часа. Однако реальное время задержки оказалось вдвое больше. В итоге самолёт приземлился в аэропорту Внуково на полтора часа позже, чем было запланировано.

На момент публикации ни Utair, ни транспортная полиция не прокомментировали ситуацию. Редакция издания TourDom.ru отправила запрос в пресс-службу авиакомпании для получения разъяснений.

Уточнения

ЮТэйр (англ. Utair) — российская авиакомпания, образующая вместе с дочерними структурами (АО «ЮТэйр — Вертолётные услуги», АО «ЮТэйр», АО «ЮТэйр-Инжиниринг», ООО «ТС Техник», «Центр подготовки персонала» и ООО «ЮТэйр-Информационные технологии») один из крупнейших в стране авиахолдингов — группу «ЮТэйр».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Еда и рецепты
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих Аудио 
Ледяной маникюр: тренд, который будет с нами всю зиму
Красота и стиль
Ледяной маникюр: тренд, который будет с нами всю зиму Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Сводка с фронта: Киев хочет перехватить инициативу на фронтах, дроны ВСУ ударили по многоэтажкам в Казани Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Последние материалы
Быстрый и изысканный ужин: рецепт курицы на французский манер
Термоядерная электростанция может появиться в Вирджинии
Переворот в мире фитнеса: тренировки до отказа могут замедлять ваш прогресс
Почему одни галактики рождают звёзды быстрее других
Как оставаться подтянутой и здоровой после 40 лет? Британская актриса поделилась своими секретами
Секреты удачного грунта: как сочетать торф с другими компонентами
Как птицы эму победили вооруженные силы Австралии
АвтоВАЗ празднует юбилей с флагманом Lada Aura
Очные занятия vs онлайн-программы: битва фитнес-форматов
Как подготовиться к новогодней трапезе, чтобы в главную ночь года хорошо себя чувствовать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.