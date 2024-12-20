На Роза Хутор открылись трассы для катания

4:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

20 декабря официально стартовал горнолыжный сезон 2024/25. По этому поводу на курорте проходят специальные мероприятия.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Зимние развлечения на курорте Роза Хутор

День начался с первого торжественного спуска по трассам в ретро-стиле. Атмосферу праздника создают диджей-сеты, конкурсы и викторины для гостей на отметке 1600 метров над уровнем моря. Вечером все желающим предлагается посетить лекцию в Горном клубе "Спорт-Марафон".

В первую очередь можно протестировать трассы на северном склоне хребта Аибга — с 1800 м., и до высоты 970 метров над уровнем моря (Цирк Роза Хутор, от пересадки канатных дорог "Сказка"-"Кабан"). Здесь для катания будут доступны горнолыжные трассы: "Тритон", "Каскад", "Аибга", "Вираж", "Змейка", "Б-52", "Плато" "Бумеранг", МОС (ниже 1350), "Ювента", "Шамони", "Озерная", "Встреча", "Шале", "Роза Стар", "Роза Блейд", Учебный склон, Детский склон "Егорка". Также открыты трассы в Цирке Обер Хутор на отметке 1660 метров над уровнем моря, от КД "Дриада"-"Тундра" до Финишной зоны Горнолыжного центра: "Горизонт", "Обер Хутор", "Арбор", "Борей", "Эхо".

Канатные дороги — "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс", "Стрела", "Волчья Скала", "Сказка", "Квартет" "Шале", "Ювента", "Дриада", "Дафна", ковры "Соло", на учебных склонах и "Егорке" также начали работу в зимнем режиме. Всего в первый день горнолыжного сезона для катания открыто около 35 км трасс на северном склоне хребта Аибга.

Южный склон и остальные трассы ("Горизонт", "Каскад", "Вираж" и др.), планируется запускать постепенно — согласно погодным условиям и по мере их подготовки. Трассы "Явор" и "Явор 2" станут доступными для гостей уже в ближайшие дни. Вечернее катание откроется ближе к Новому году, ориентировочно 30 декабря.

Приступила к работе Горнолыжная школа "Роза Хутор". Опытные инструкторы, сертифицированные Национальной лигой инструкторов, проводят групповые и индивидуальные занятия для лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки, включая новичков. Для юных райдеров на курорте работают детские горнолыжные кемпы, предлагающие программы как на несколько часов, так и на несколько дней. Курорт также предлагает широкий спектр программ обучения для взрослых, включая индивидуальные программы.

В этом зимнем сезоне на курорте работают 9 пунктов проката, где можно взять в аренду все необходимое для катания на горных лыжах и сноуборде для любого уровня: от новичка до профессионала. Сотрудники проката помогут быстро подобрать модель и размер снаряжения согласно пожеланиям гостя и уровня его катания. Помимо основного оборудования в прокате имеется вся необходимая дополнительная экипировка: одежда, палки, маски, перчатки, защита. Снаряжение проходит ежедневную проверку и обслуживание в ски-сервисах "Роза Хутор", а ботинки и одежда — сушку и дезинфекцию. Также гости, которые пользуются прокатом, могут обратиться в ски-сервис, где им окажут бесплатно любые услуги, например, нанесение парафина или заточку кантов, в течении всего периода катания.

В зимнем сезоне 2024/25 курорт "Роза Хутор" вновь предложит отдыхающим качественную горнолыжную, туристскую инфраструктуру и самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда в течение сезона будут доступны 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и тп.

Традиционно "Роза Хутор" предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности апре-ски. В ходе зимнего сезона на курорте пройдет и несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов.

Зимний сезон продлится на курорте "Роза Хутор" до 13 апреля.