Как новая система виз упростит поездки между Россией и Белоруссией

Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией начнёт действовать в середине января. Об этом сообщил Алексей Оверчук, вице-премьер России на конференции Союзного государства в Москве.
После вступления соглашения в силу иностранные граждане смогут свободно перемещаться между двумя странами по одной визе.
Это станет серьёзным шагом в упрощении поездок, поскольку сейчас иностранцам запрещено пересекать наземную границу России и Белоруссии из-за отсутствия многосторонних пунктов пропуска. В настоящее время границу можно пересечь только на самолёте.
Новые правила предусматривают:
Границу можно будет пересекать на автомобилях, автобусах и поездах через шесть пунктов:
Ранее Белоруссия продлила безвизовый режим для граждан 38 стран Европы до конца 2025 года и ввела электронные визы для граждан 67 стран.
Эти изменения делают регион более открытым для международных путешествий и укрепляют взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства.
Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек, Столица и самый крупный город государства — Минск. Государственные языки — белорусский и русский.
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