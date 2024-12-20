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Как новая система виз упростит поездки между Россией и Белоруссией

2:02
Туризм

Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией начнёт действовать в середине января. Об этом сообщил Алексей Оверчук, вице-премьер России на конференции Союзного государства в Москве.

Туризм
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туризм

После вступления соглашения в силу иностранные граждане смогут свободно перемещаться между двумя странами по одной визе.

Это станет серьёзным шагом в упрощении поездок, поскольку сейчас иностранцам запрещено пересекать наземную границу России и Белоруссии из-за отсутствия многосторонних пунктов пропуска. В настоящее время границу можно пересечь только на самолёте.

Новые правила предусматривают:

  • Виза, выданная одной из стран, будет действовать для посещения обеих.
  • Для въезда в Россию иностранцам, которые могут посещать Белоруссию без визы, потребуется российская виза.
  • Владельцы российских виз или вида на жительство смогут въезжать в Белоруссию по земле, включая транзит. Например, граждане стран Балтии смогут добираться в Россию через Белоруссию на автомобилях.
  • Срок пребывания в России и Белоруссии объединяется: если виза выдана на 30 дней, то отсчёт начинается с первого дня въезда в любую из стран.

Границу можно будет пересекать на автомобилях, автобусах и поездах через шесть пунктов:

  • Юховичи — Дол (А-117)
  • Езерище — Невель (М-20)
  • Лиозно — Кругловка (А-141)
  • Редьки — Красная Горка (М-1)
  • Звенчатка — Дубовичка (А-101)
  • Селище — Новозыбков (А-240).

Ранее Белоруссия продлила безвизовый режим для граждан 38 стран Европы до конца 2025 года и ввела электронные визы для граждан 67 стран.

Эти изменения делают регион более открытым для международных путешествий и укрепляют взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства.

Уточнения

Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек, Столица и самый крупный город государства — Минск. Государственные языки — белорусский и русский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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