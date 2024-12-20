Новый тоннель в Китае: миллиардный проект, который сблизит города

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китай развернул масштабное строительство в сердце гор Тянь-Шань, где возводится самый длинный в мире автомобильный тоннель.

Фото: carandmotor.gr is licensed under Public domain тоннель

Проект, получивший название Тяньшань Шэнли, должен сократить время пересечения горного массива до 20 минут.

Ожидается, что 21-километровый тоннель откроется для движения в октябре 2025 года, а завершение всего строительства намечено на 2031 год.

Этот амбициозный проект, стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, призван значительно улучшить транспортную связь между Урумчи и Корлой.

Время в пути между этими двумя городами сократится с нынешних 300 миль до менее чем двух часов.

Строительство тоннеля, который пересекает один из крупнейших горных хребтов мира, направлено на развитие региона Синьцзян.

Укрепление транспортной инфраструктуры способствует освоению ресурсов, ускоряет экономическое развитие и усиливает позиции Синьцзяна в рамках Экономического пояса Шелкового пути.

Эксперты полагают, что этот проект даст мощный импульс региональной торговле, и может стать революционным для Центральной Азии.

Регион обладает богатейшими энергетическими запасами и относительно стабильной безопасностью, что делает его привлекательным для инвестиций.

Ожидается, что новые тоннели не только изменят маршруты миллионов людей, но и станут значительными экономическими и инфраструктурными достижениями.

Уточнения

Тянь-Ша́нь (, кит. упр. 天山山脉, ) — горная система, расположенная в Центральной Азии на территории четырёх стран: Кыргызстана, Казахстана, Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район) и Узбекистана. Название «Тянь-Шань» по-китайски имеет значение «небесные горы», или «божественные горы» (天 — «небо», «бог» или «день», 山 — «гора»).

