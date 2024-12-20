Культура аборигенов: уникальное путешествие на острова Тиви

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Австралия предлагает множество уникальных впечатлений, которые удовлетворят даже самых искушённых путешественников.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nan_Madol_megalithic_site,_Pohnpei_(Federated_States_of_Micronesia)_10.jpg by Patrick Nunn Тихий океан

Помимо оживлённых городов, таких как Мельбурн с его европейским шармом, страна радует природными чудесами и малоизвестными достопримечательностями.

Одним из таких скрытых сокровищ являются острова Тиви, расположенные у северного побережья Австралии.

Острова Тиви: необычная история и уникальные особенности

Тиви состоят из двух островов — Мелвилл и Батерст. В отличие от большинства территорий Австралии, эти острова принадлежат народу Тиви, что делает их культурное наследие особенно значимым. Для посещения нужно получить разрешение у местного совета, что может занять около месяца.

Добираться сюда чаще всего приходится на лодке из Дарвина, находящегося всего в 80 километрах. Рядом с Дарвином также находится национальный парк Какаду — место, известное своей богатой и опасной фауной.

Непростой путь оправдывает себя. Острова Тиви славятся своей природной красотой, самобытной культурой и художественными традициями. Недаром это место называют "Островами улыбок".

Погружение в культуру Тиви

Около 90% населения островов — аборигены, что даёт редкую возможность познакомиться с их жизнью и искусством. В художественных центрах, таких как Джиламара и Мунупи на Мелвилле или Tiwi Design на Батерсте, можно увидеть резьбу по дереву, керамику, картины и плетёные изделия.

Многие экскурсии включают посещение общин, где проводятся традиционные танцы, церемонии и дегустации блюд.

Природа и дикая жизнь островов

Острова Тиви известны своей захватывающей природой. Tiwi Island Retreat предлагает проживание у самой воды, где можно отдохнуть на пляже или заняться рыбалкой.

Острова богаты морской жизнью: здесь обитают баррамунди, скаты манта, морские черепахи и дюгони. Также можно увидеть редкие виды птиц, такие как лазурный зимородок и находящаяся под угрозой вымирания тивийская малиновка.

Наблюдение за птицами и экскурсии на лодках или вертолётах подарят незабываемые впечатления. Несмотря на удалённость, острова Тиви представляют собой уникальное место, где можно познакомиться с культурой аборигенов и насладиться великолепной природой.

Путешествие сюда — это редкий шанс увидеть Австралию с её неизведанной стороны.

Уточнения

Тиви (англ Tiwi Islands, тиви Ratuati Irara «два острова») — группа островов у берегов Северной территории Австралии в 80 км к северу от города Дарвин в месте слияния Арафурского и Тиморского морей. В 1824 году на острове Мелвилл было основано британское военное поселение, существовавшее до 1829 года.



