Как увидеть Японию и не разориться: 5 бюджетных лайфхаков

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Япония — это страна, которая манит своими неповторимыми вкусами, культурными традициями, насыщенной ночной жизнью, живописной природой и богатым историческим наследием.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository Токио

Однако поездка туда может обойтись недешево. Средняя стоимость 10-дневного путешествия на двоих может варьироваться от 2000 до 3000 долларов, но многое зависит от маршрута и стиля путешествия.

Как сделать поездку в Японию доступнее?

Один из способов — выбирать направления с более низкой стоимостью жизни. В Японии даже популярные туристические места могут быть экономичнее, если отойти от традиционных маршрутов.

Например, в провинциальных районах арендная плата и цены на еду значительно ниже, чем в крупных городах. Это значит, что проживание и повседневные траты не ударят по карману. Кроме того, небольшие города и деревни менее загружены туристами, что позволит насладиться спокойствием и аутентичностью.

Транспорт: удобный и выгодный

Для перемещений по стране стоит рассмотреть Japan Rail Pass. Этот проездной позволяет пользоваться скоростными поездами, включая синкансэн, за фиксированную плату.

Цены варьируются от 460 до 920 долларов в зависимости от срока действия (1-3 недели). Это оптимальное решение для тех, кто хочет посетить сразу несколько мест, сэкономив на билетах.

Недорогие альтернативы Токио

Если бюджет ограничен, отправляйтесь в Нару. Этот спокойный город, расположенный неподалеку от Киото, известен своим буддийским храмом Тодай-дзи, где находится одна из крупнейших в мире бронзовых статуй Будды.

Добраться до Нары из Токио можно за 2,5 часа на синкансэне и ещё 45 минут на обычном поезде. Проживание и еда здесь намного дешевле, чем в мегаполисах.

Для тех, кто предпочитает природу, отличным выбором станет Тиба — всего час езды от Токио. Город идеально подходит для любителей пляжного отдыха, сёрфинга и пеших прогулок.

Другие доступные направления — Хиросима, Фукуока, Саппоро и Окинава — предлагают уникальные достопримечательности по разумным ценам.

Как сэкономить в Токио?

Даже в столице Японии можно путешествовать экономно. Зимой (в январе или феврале) авиабилеты зачастую дешевле. Для размещения подойдут недорогие капсульные отели или гостевые дома, где ночь может стоить около 30 долларов.

Экономить на питании легко, выбирая местные идзакая, уличные рынки и магазины шаговой доступности. Дополнительная идея — провести в Токио меньше времени, чтобы сосредоточиться на изучении более доступных городов.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце») — островное государство в Восточной Азии. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца, расположена на Японском архипелаге, состоящем, по подсчётам властей страны, из 14 125 островов. Четыре крупнейших острова — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку — составляют свыше 95 % общей площади архипелага. Большинство островов горные, многие вулканические.

