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All inclusive по-абхазски — как отпуск в Гагре стал настоящим испытанием для семьи

2:10
Туризм

Из-за значительного роста цен на зарубежные туры в 2024 году туристка Виолетта решила не нарушать семейную традицию и отправилась вместе с родными в Абхазию.

Абхазия, Гагра
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Абхазия, Гагра

Для отдыха они выбрали пакетный тур по системе "всё включено" и остановились в новом отеле "Европа" в Новой Гагре.

Поездка из Иркутска на троих с полным пансионом обошлась в 210 тысяч рублей на 10 дней. Границу пересекли быстро, а индивидуальный трансфер доставил их прямо к ужину. Однако сразу на ресепшене был взят туристический сбор в 50 рублей с человека, о чём заранее никто не предупреждал.

Семья выбрала самый бюджетный трёхместный номер. Комната оказалась простой: низкие потолки, одна двуспальная кровать и хлипкая раскладушка, которая сломалась на второй день. Обстановка аскетичная: старое бельё, ковровое покрытие на полу, душ с полотенцесушителем, общий чайник на весь этаж.

Питание в отеле оказалось скромным и без изысков. Ассортимент минимальный: печенье, два вида фруктов, дешёвые соки и блюда из самых простых продуктов. Подогреваемый бассейн, как выяснилось, не подогревался. Вежливость персонала оставляла желать лучшего, но туристы списали это на местный менталитет.

До пляжа около 400 метров, лежаки выдаются строго по времени. Сам пляж грязный, крупногалечный, тесный, с бродячими собаками. В море лучше не нырять: на второй день отдыха семья подхватила кишечную инфекцию. По словам местных, каждый третий турист в Новой Гагре сталкивается с подобной проблемой, передают "Тонкости туризма". 

Набережная Старой Гагры показалась более цивилизованной: кафе, рестораны, развлечения для детей. Чтобы сделать отдых насыщенным, Виолетта советует брать экскурсии — к озеру Рица, в Новый Афон или Сухум. Это поможет сгладить негативные впечатления от пляжного отдыха и насладиться красотой природы Абхазии.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Га́гра (до 1948 г. — Га́гры; абх. Гагра; груз. გაგრა) — курортный город на побережье Чёрного моря в Абхазии, в Гагрском районе частично признанной Республики Абхазия, согласно административному делению Грузии — в Гагрском муниципалитете Абхазской Автономной Республики.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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