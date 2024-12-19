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Пляжи Анапы очистили от мазута

1:05
Туризм

Центральные пляжи курортного города Анапа и посёлка Веселовка в Темрюкском районе Краснодарского края были полностью очищены от следов мазута.

Пицунда, пляж
Фото: Wikimedia Commons by Hons084 is licensed under Public domain
Пицунда, пляж

По данным оперативного штаба Кубани, 18 декабря волонтёры и спасательные службы завершили очистку пляжа в Веселовке. В результате работ было собрано около 5 тонн песка, загрязнённого нефтепродуктами, а мазут убрали с двух километров береговой линии. Уже утром 19 декабря специалисты приступили к ликвидации последствий разлива топлива на пляжах в районе Бугазской косы.

Центральный пляж Анапы, как сообщили местные власти, также полностью очищен от мазутных загрязнений.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров, перевозивших мазут. Экипажи судов были эвакуированы, однако один человек погиб. Разлив топлива привёл к загрязнению побережья на участке протяжённостью около 50 километров, передает "Туристер".

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае.

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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