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В каких странах опасно отдыхать на этот Новый год

Туризм

Аналитики Страхового дома ВСК назвали Египет самым опасным зарубежным направлением для новогодних путешествий россиян.

Дубай
Фото: unsplash.com by Robert Bock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дубай

Согласно их данным, на этот популярный зимний курорт приходится 46% страховых случаев, из которых большинство (60%) фиксируется в Хургаде.

Второе место в списке стран с наибольшим числом происшествий занимает Таиланд — на его долю приходится 32% страховых случаев, причём половина из них происходит на Пхукете. Замыкают пятёрку наиболее проблемных направлений ОАЭ (5,5%), Индия (5,3%) и Шри-Ланка (3,3%). В Эмиратах туристы чаще всего сталкиваются с трудностями в Дубае, в Индии — в Гоа, а на Шри-Ланке инциденты происходят преимущественно в Унаватуне и Хиккадуве.

Наиболее безопасным заграничным направлением аналитики признали Турцию — здесь фиксируется всего 0,2% страховых случаев. Для сравнения, в России на Новый год происходит 2% происшествий, причём 67% из них регистрируется в Адлере, передает "Рамблер". 

Ранее стало известно, что одна из самых опасных стран мира, Мьянма, планирует подписать соглашение с Россией о введении безвизового режима.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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