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Необычные законы Индии — туристке пришлось заплатить тысячи долларов из-за одного гаджета

1:50
Туризм

Канадская путешественница Тина Льюис попала в неприятную ситуацию в аэропорту индийского штата Гоа из-за GPS-трекера, который она взяла с собой для обеспечения безопасности во время соло-путешествий. 

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

По словам Льюис, раньше она беспрепятственно посещала другие регионы Индии с этим устройством, однако в Гоа её задержали сотрудники службы безопасности аэропорта. Они объяснили, что согласно индийскому закону "О беспроводном телеграфе" 1933 года, использование спутниковых технологий, встроенных в подобные гаджеты, запрещено без специальной лицензии.

"Этот устаревший закон необходимо оспорить в высших судах, чтобы другие путешественники не испытали то, что я. Внимание: ношение устройства GPS в Индии может привести к аресту", — предупредила Льюис.

Путешественнице пришлось провести несколько часов в аэропорту, после чего ситуацию помог разрешить адвокат, контакт которого она получила через друзей. Однако канадка смогла забрать свой паспорт лишь спустя шесть дней, потратив тысячи долларов на оплату штрафов и юридических услуг. Кроме того, ей пришлось сдать GPS-трекер.

"Я не хотела позволить этому опыту испортить мою поездку. Я решила потратить несколько дней на отдых на пляже и восстановление. Не уверена, что буду чувствовать себя в этой стране так же, как раньше, но я готова, по крайней мере, уехать с лучшими впечатлениями и несколькими хорошими историями", — написала Льюис.

Примечательно, что в этом месяце похожая ситуация произошла с американским туристом, который был арестован в Индии за использование спутникового телефона на борту самолёта, передает Daily Mail. 

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

GPS-трекер (также GPS-контроллер) — устройство приёма-передачи данных для спутникового контроля автомобилей, людей или других объектов, к которым оно прикрепляется, использующее GPS для точного определения местонахождения объекта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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