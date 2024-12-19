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Парос и Андипарос — два острова, которые порадуют сердце, согреют душу

1:35
Туризм

Восходящими звездами Эгейского моря становятся Парос и его маленький сосед Андипарос (Греция) — два живописных острова, покрытых яркими бугенвиллиями, которые отделены всего пятиминутной паромной переправой.

виза, паспорт
Фото: Wikimedia Commons by Craig Heimburger is licensed under Public domain
виза, паспорт

Эти острова завоевали популярность среди туристов, стремящихся посетить такие живописные деревни, как Парикия с её каменными стенами, либо расслабиться на белоснежных пляжах с манящим глубоким лазурным морем, сообщает Bloomberg.

Ночная жизнь в Наусе столь же насыщенная, как и на знаменитом Миконосе, но отличается более разумными ценами.

Посетив этот островной дуэт, вы сможете насладиться одними из самых впечатляющих достопримечательностей, сохранивших атмосферу уединения. Среди любимых мест туристов — театр, которому уже 5000 лет, и, возможно, самая старая пещера в Греции, возраст которой составляет около 45 миллионов лет. Некоторые местные жители считают, что её вход ведёт в подземный мир.

Известно также, что в аэропорту Пароса завершается масштабная реконструкция на сумму 45 миллионов долларов, и к лету 2026 года новая, более длинная взлётно-посадочная полоса начнёт принимать прямые международные рейсы.

В сентябре и начале октября температура остаётся тёплой, а море по-прежнему приятно тёплое, однако цены существенно ниже, чем в августе, поэтому острова ждут гостей.

Уточнения

Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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