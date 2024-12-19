Что взять на горнолыжный курорт: чек-лист новичка

Отдых на горнолыжном курорте это совсем не поездка в Египет или на Бали. Купальником, шлепками и кремом от загара здесь не отделаешься. Как правильно подготовиться к поездке в горнолыжный курорт рассказала руководитель горнолыжного клуба, многократная чемпионка России по горным лыжам, призёр этапа Кубка мира и Европы по горным лыжам Олеся Алиева.

Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Катание на лыжах

"Если собираются на горных лыжах кататься, должна быть хотя бы минимальная физическая подготовка. Если человек с физкультурой не знаком, ему, конечно, тяжеловато будет, если он первый раз поедет. То есть это самый минимум, это что касается здоровья, чтобы не навредить. И если он впервые встает на лыжи, надо позаботиться, — желательно заранее это сделать, а не по факту, — о том, с каким инструктором он будет там тренироваться, потому что, как правило, на праздники хороших экспертов всех разбирают", — отметила специалист.

Что касается одежды, она должна быть удобная, легкая, технологичная. Сейчас любой спортивный магазин посоветует от бюджетных костюмов до более дорогих. Лучше, чтобы это было непромокаемое и специализированное, горнолыжное.

"Если люди так уже не первый раз отдыхают, то я все-таки советую приобретать свое оборудование. Это как минимум ботинки, шлем и маска. Я все-таки советую, чтобы это было свое. Если не первый раз, то, конечно, берем в прокат. Но тоже постараться заранее позаботиться об этом. Посмотреть, выбрать прокаты, которые есть, чтобы не было каких-то сюрпризов непосредственно на склонах", — добавила Алиева.

Кроме того, помимо специального костюма желательно взять с собой термобелье, а также флисовую одежду и балаклаву. И, соответственно, необходимо приобрести либо перчатки, либо варежки.

"Заранее посмотреть погоду, прогноз. Мне кажется, все это делают, чтобы быть готовым к сюрпризам. Если вдруг совсем холода, то подготовиться. Если с детьми, то, соответственно, и для детей тоже так же. Инструктор, одежда. Еще важнее даже, чем для взрослого. Заранее, а не в моменте", — подчеркнула она.

Уточнения

Термобельё или функциона́льное ни́жнее бельё, — особое нижнее бельё, сохраняющее тепло. Термобельё при небольшом весе эквивалентно по сохранению тепла двум и более слоям традиционной одежды и не даёт спортсмену пропотеть и промёрзнуть.



