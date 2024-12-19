Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые идеи для применения ореховой скорлупы в саду
Эксперт назвал лучшие туристические направления для медового месяца
Открыть банку без усилий: три необычных способа, которые работают
Ледяной барьер Европы: что скрывает спутник Юпитера
Альтернатива ипотеке: секреты выгодной покупки квартиры
Бюджетные машины, которые разоряют своих владельцев
Пиломатериалы из Сибири в перспективе могут обрабатывать в Калининграде для поставок в Китай
Удивительный способ расслабить мышцы без тренажёров
Тусклые волосы и выпадение: как мытье головы связано с их состоянием

Что взять на горнолыжный курорт: чек-лист новичка

Туризм

Отдых на горнолыжном курорте это совсем не поездка в Египет или на Бали. Купальником, шлепками и кремом от загара здесь не отделаешься. Как правильно подготовиться к поездке в горнолыжный курорт рассказала руководитель горнолыжного клуба, многократная чемпионка России по горным лыжам, призёр этапа Кубка мира и Европы по горным лыжам Олеся Алиева.

Катание на лыжах
Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Катание на лыжах

"Если собираются на горных лыжах кататься, должна быть хотя бы минимальная физическая подготовка. Если человек с физкультурой не знаком, ему, конечно, тяжеловато будет, если он первый раз поедет. То есть это самый минимум, это что касается здоровья, чтобы не навредить. И если он впервые встает на лыжи, надо позаботиться, — желательно заранее это сделать, а не по факту, — о том, с каким инструктором он будет там тренироваться, потому что, как правило, на праздники хороших экспертов всех разбирают", — отметила специалист.

Что касается одежды, она должна быть удобная, легкая, технологичная. Сейчас любой спортивный магазин посоветует от бюджетных костюмов до более дорогих. Лучше, чтобы это было непромокаемое и специализированное, горнолыжное.

"Если люди так уже не первый раз отдыхают, то я все-таки советую приобретать свое оборудование. Это как минимум ботинки, шлем и маска. Я все-таки советую, чтобы это было свое. Если не первый раз, то, конечно, берем в прокат. Но тоже постараться заранее позаботиться об этом. Посмотреть, выбрать прокаты, которые есть, чтобы не было каких-то сюрпризов непосредственно на склонах", — добавила Алиева.

Кроме того, помимо специального костюма желательно взять с собой термобелье, а также флисовую одежду и балаклаву. И, соответственно, необходимо приобрести либо перчатки, либо варежки.

"Заранее посмотреть погоду, прогноз. Мне кажется, все это делают, чтобы быть готовым к сюрпризам. Если вдруг совсем холода, то подготовиться. Если с детьми, то, соответственно, и для детей тоже так же. Инструктор, одежда. Еще важнее даже, чем для взрослого. Заранее, а не в моменте", — подчеркнула она.

Уточнения

Термобельё или функциона́льное ни́жнее бельё, — особое нижнее бельё, сохраняющее тепло. Термобельё при небольшом весе эквивалентно по сохранению тепла двум и более слоям традиционной одежды и не даёт спортсмену пропотеть и промёрзнуть.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Авто
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Домашние животные
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам Аудио 
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
К каким печальным последствиям для здоровья может привести смешивание алкоголя и газировки в Новый год
Всё, что нужно знать об арахисе: польза, опасности и секрет насыщения
Психолог объяснила, какую ошибку допускает Киркоров в деле воспитания детей
Какие растения идеально растут в тени виноградника
Путин заявил, что СВО нужно было начинать раньше
Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи
Рускеала — парк природных чудес в Карелии
Рассказываем, как цветы в квартире отражают личность владельца
Путин высказался о захоронении тела Ленина
Как быстро очистить плиту от жира без дорогих средств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.