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Эксперт назвал лучшие туристические направления для медового месяца

1:38
Туризм

Чтобы медовый месяц запомнился надолго, провести его следует в особенном месте. Какие бюджетные варианты для медового месяца существуют сегодня рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Мужчина и женщина, любовь
Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина, любовь

"Я бы, может быть, молодоженам, например, на автомобиле порекомендовал куда-нибудь на Волгу поехать, может быть даже в Астрахань, может быть даже в Нижний Новгород, может на Байкал. Просто впечатления — штука такая, очень индивидуальная", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что важно выбирать такие места, которые точно принесут хорошие впечатления. Можно отправиться в какой-нибудь город внутри страны, но также можно отдохнуть и за ее пределами. По его словам, планы молодоженов должны строиться исходя из финансовых возможностей.

"Например, Таиланд. С визой в Европу можно попробовать, и есть там нормальные страны, то есть необязательно во Франции в Париж ехать, можно в Париж заехать на полдня, даже там не ночевать, а жить где-нибудь в пригородах, в нормальных пригородах, не в тех, где высокая криминогенная опасность", — добавил специалист.

Среди интересных направлений, по мнению эксперта, оказалась и Камчатка. Там молодая семья может посетить Долину гейзеров и горячие источники. Кроме того, Камчатка славится вулканами.

"Если они на море хотят, я бы порекомендовал в Сочи поехать, и там всякие экстримы, и есть что посмотреть, именно провести такой отдых, и номера для молодоженов", — подытожил Бандурин.

 

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.
 

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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