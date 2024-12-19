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Рускеала — парк природных чудес в Карелии

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Туризм

Горный парк Рускеала в Карелии — это одна из самых посещаемых достопримечательностей региона.

Мраморный карьер, Рускеала, Сортавальский район, республика Карелия
Фото: commons.wikimedia.org by GAlexandrova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мраморный карьер, Рускеала, Сортавальский район, республика Карелия

В парке можно просто самостоятельно гулять, любуясь прекрасными видами, а можно нанять гида-экскурсовода.

В основной маршрут парка входят: старая вертикальная шахта, грот, утёс Екатерины II, подземное озеро, итальянский карьер и утёс Импи.

Экскурсий в парке проводят гиды в национальных костюмах. Самые интересные экскурсии — это Мраморный каньон, Подземная Рускеала и Дорога горных мастеров.

Есть здесь и уютные кафе, где у каждого блюда есть нотка карельской кухни.

Уточнения

Горный парк «Рускеала» — туристический комплекс, основным объектом которого является затопленный мраморный карьер, расположенный в Сортавальском районе Республики Карелия рядом с посёлком Рускеала.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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