Горный парк Рускеала в Карелии — это одна из самых посещаемых достопримечательностей региона.
В парке можно просто самостоятельно гулять, любуясь прекрасными видами, а можно нанять гида-экскурсовода.
В основной маршрут парка входят: старая вертикальная шахта, грот, утёс Екатерины II, подземное озеро, итальянский карьер и утёс Импи.
Экскурсий в парке проводят гиды в национальных костюмах. Самые интересные экскурсии — это Мраморный каньон, Подземная Рускеала и Дорога горных мастеров.
Есть здесь и уютные кафе, где у каждого блюда есть нотка карельской кухни.
Горный парк «Рускеала» — туристический комплекс, основным объектом которого является затопленный мраморный карьер, расположенный в Сортавальском районе Республики Карелия рядом с посёлком Рускеала.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.