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Японские мазохисты лишились любимой услуги

1:32
Туризм

Японская сеть ресторанов Yotteba отказалась от своей необычной услуги — пощёчин для пьяных клиентов. Такое решение было принято после того, как один из посетителей пожаловался на травму, полученную в результате этой процедуры.

пощёчина
Фото: Wikimedia Commons by Freya Spargo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пощёчина

В ресторанах, оформленных в стиле идзакая — традиционных японских пабов, где принято отдыхать и выпивать после рабочего дня, — предлагали не только закуски, такие как куриные крылышки, и недорогое пиво, но и услугу под названием binta.

Всего за 500 иен (около 330 рублей) официантка могла нанести гостю хлёсткий удар по щеке. А за дополнительные 100 иен (примерно 65 рублей) клиент мог выбрать сотрудницу, которая выполнит эту задачу.

По словам представителей сети, пощёчины задумывались как способ "отрезвить" гостей перед тем, как они отправятся домой. Услуга пользовалась популярностью, особенно среди любителей нестандартных развлечений. В социальных сетях можно найти множество видео, на которых зрители аплодируют клиентам, выдержавшим удар.

Однако из-за жалобы одного из гостей, заявившего о получении травмы, Yotteba решила прекратить предоставление этой услуги. Несмотря на её популярность, сеть подчёркивает, что безопасность и комфорт клиентов для них важнее. Теперь культовые пощёчины останутся только в воспоминаниях и архивных видеороликах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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