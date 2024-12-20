Визовые центры Испании приостановили биометрию в Казани и Нижнем Новгороде

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Визовые центры Испании в России столкнулись с техническими проблемами, которые осложняют подачу документов на шенгенские визы. Особенно это коснулось офисов BLS в Нижнем Новгороде и Казани, где временно невозможно сдавать биометрические данные, обязательные для оформления виз.

Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Испании

По информации инсайдеров, причиной стал дефицит необходимого оборудования. Оборудование не может быть доставлено из-за задержек, вызванных санкциями, которые блокируют переводы средств за границу.

Для заявителей остаётся два варианта: подождать, пока проблема будет решена, или ехать в другой город, где офисы BLS принимают биометрию без ограничений.

Представители BLS утверждают, что тем, кто уже сдавал биометрические данные, можно подавать документы на визу, так как отпечатки пальцев действительны в течение пяти лет. Однако туристы отмечают, что консульство Испании нередко требует повторной сдачи биометрии при каждом запросе туристической визы.

Визовый оператор работает над восстановлением нормальной работы офисов в Нижегородской области и Татарстане. Тем не менее, решение проблемы может занять несколько недель, предупреждают представители BLS.