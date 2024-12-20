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Почему 26% россиян боятся общественного транспорта за границей

1:20
Туризм

Италия стала самым популярным европейским направлением у россиян, согласно исследованию, проведённому сервисом "Купибилет" совместно со Skyeng. На Италию пришлось 22 процента всех бронирований. В тройку лидеров также вошли Германия (18 процентов) и Испания (16 процентов). Греция заняла четвёртое место с долей 12 процентов.

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Фото: commons.wikimedia.org by Ananian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Люди

Интерес к англоязычным странам оказался значительно ниже: Великобритания и США привлекли лишь 6 и 4 процента россиян соответственно.

Однако путешествия за границу не обходятся без сложностей. Как показало исследование, основной барьер для туристов из России — это языковые трудности. Так, 26 процентов опрошенных признались, что избегают пользоваться общественным транспортом за границей именно из-за незнания языка.

Ещё 23 процента респондентов отметили, что испытывают дискомфорт из-за невозможности поддержать разговор с иностранцами, а 10 процентов сталкивались с трудностями при заказе еды в ресторанах, объясняясь жестами.

Эти результаты подчёркивают важность владения иностранными языками для комфортного путешествия, особенно в популярных туристических странах Европы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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