Россиянин госпитализирован после конфликта с охранниками на Пхукете

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Пхукете турист из России оказался в больнице с тяжёлыми травмами после конфликта с охранниками бара. Инцидент произошёл вечером 18 декабря в популярном Oscar Bar на Бангла-Роуд, в районе Патонга.

Фото: Wikimedia Commons by Utility Inc from Pixabay is licensed under Public domain полицейский в униформе

По словам очевидцев, мужчина выпил слишком много, громко шумел, танцевал на сцене и грубил другим посетителям. Несмотря на просьбы успокоиться, он продолжал своё поведение, что вынудило охранников попытаться вывести его на улицу. На этом этапе произошла драка, в которой силы оказались неравны — трое секьюрити против одного туриста.

Охранники сбили россиянина с ног, что случилось дальше, пока неизвестно, но в итоге мужчина был доставлен в госпиталь в тяжёлом состоянии. Сейчас он подключён к кислородной маске.

Россиянин напал первым, утверждают охранники, которые предоставили полиции доказательства: сбитые костяшки на его руках, ссадины и порванный ворот футболки одного из сотрудников. Полицейские начали расследование, чтобы выяснить, кто спровоцировал конфликт и чьи действия были чрезмерными.

Ситуация вызывает беспокойство у местных властей. Полиция уже обращала внимание на поведение охранников в развлекательных заведениях, особенно в низкий туристический сезон. Представителям охраны рекомендовали реагировать на конфликты с туристами сдержанно и применять силу только в разумных пределах. Однако этот случай снова поднимает вопросы об ответственности и профессионализме секьюрити.

Уточнения