Россиянин госпитализирован после конфликта с охранниками на Пхукете

На Пхукете турист из России оказался в больнице с тяжёлыми травмами после конфликта с охранниками бара. Инцидент произошёл вечером 18 декабря в популярном Oscar Bar на Бангла-Роуд, в районе Патонга.
По словам очевидцев, мужчина выпил слишком много, громко шумел, танцевал на сцене и грубил другим посетителям. Несмотря на просьбы успокоиться, он продолжал своё поведение, что вынудило охранников попытаться вывести его на улицу. На этом этапе произошла драка, в которой силы оказались неравны — трое секьюрити против одного туриста.
Охранники сбили россиянина с ног, что случилось дальше, пока неизвестно, но в итоге мужчина был доставлен в госпиталь в тяжёлом состоянии. Сейчас он подключён к кислородной маске.
Россиянин напал первым, утверждают охранники, которые предоставили полиции доказательства: сбитые костяшки на его руках, ссадины и порванный ворот футболки одного из сотрудников. Полицейские начали расследование, чтобы выяснить, кто спровоцировал конфликт и чьи действия были чрезмерными.
Ситуация вызывает беспокойство у местных властей. Полиция уже обращала внимание на поведение охранников в развлекательных заведениях, особенно в низкий туристический сезон. Представителям охраны рекомендовали реагировать на конфликты с туристами сдержанно и применять силу только в разумных пределах. Однако этот случай снова поднимает вопросы об ответственности и профессионализме секьюрити.
Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА: ), также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง), Джанк Сейлон (англ. Junk Ceylon) или Джен Сайлен (англ. Jan Sylan — по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально ‘мыс Саланг’) — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.
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