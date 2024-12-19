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Латинская Америка становится недоступной для российских туристов

2:42
Туризм

Авиакомпания Nordwind прекращает полёты из Москвы на курортный остров Маргарита в Венесуэле. Последний рейс в Порламар запланирован на 28 декабря, обратный — через 13 дней. Это решение объясняется экономической целесообразностью, сообщили представители компании порталу TourDom. ru. При этом в Nordwind уточнили, что полёты на остров могут возобновиться в будущем, но конкретные сроки не называют.

Отдых в Венесуэле
Фото: commons.wikimedia.org by Enzo861, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отдых в Венесуэле

Программа полётов изначально планировалась круглогодичной, но из-за её прекращения туристам, забронировавшим туры с вылетами после 28 декабря, предлагается выбор: перенаправиться на другие курорты, такие как Куба или Таиланд, либо получить полный возврат средств. Туроператор Pegas уже направил соответствующие уведомления своим клиентам.

Ранее, в октябре, туроператор TEZ TOUR отказался от блока мест на рейсах авиакомпании Conviasa из Москвы в Порламар. Сейчас туры в Венесуэлу на новогодние даты в системах бронирования не доступны. Самостоятельная поездка возможна, но осложняется дорогими и неудобными перелётами.

Например, на даты с 10 по 22 января прямых рейсов из Москвы в Порламар через агрегаторы нет, а билеты с пересадками стоят от 164 тыс. руб. в одну сторону. Рейсы в столицу Венесуэлы, Каракас, с одной пересадкой обойдутся дешевле — от 136 тыс. руб., но цена остаётся высокой.

Перелёты в Венесуэлу из Москвы продолжает выполнять авиакомпания Conviasa, но только в Каракас. Полёты осуществляются раз в две недели: прямые и с пересадкой в Гаване. Однако билеты нельзя забронировать через стандартные системы бронирования или на сайте перевозчика. Для покупки пассажирам необходимо связаться с представительством Conviasa в аэропорту Внуково, где можно забронировать место и получить QR-код для оплаты в рублях.

Закрытие ряда маршрутов подчёркивает текущую экономическую ситуацию, в которой туристические компании вынуждены пересматривать полётные программы. Если раньше можно было компенсировать убытки на одном направлении за счёт доходов от других маршрутов, то теперь операторы не могут позволить себе такую гибкость. Санкции также ограничили доступ к популярным курортам Латинской Америки, таким как Доминикана, Мексика и Ямайка, что добавило проблем туристической отрасли.

Уточнения

Порлама́р (исп. Porlamar) — крупнейший город штата Нуэва-Эспарта в Венесуэле, расположен в юго-восточной части острова Маргарита, на берегу Карибского моря.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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