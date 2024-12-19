Среди наиболее дорогих направлений для новогоднего отдыха в России выделяются участки, связанные с горнолыжным спортом, такие как Красная Поляна в Сочи. Об этом сообщает руководитель туристической компании и тревел-блогер Наталия Ансталь.
Она также отметила, что к этому перечню стоит добавить такие популярные курорты, как Шерегеш и Алтай. По ее словам, поездка в Великий Устюг также обойдется недешево, так как цены на проживание там достаточно высокие. В числе зарубежных курортов, где отдых будет щедро скошен из бюджета, эксперт выделила Мальдивы и Кубу.
Блогер добавила, что путешествие в эти страны всегда стоило немалых денег. Также на Новый год отпуск в Таиланде может оказаться довольно затратным, передает NEWS. ru.
Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации. Административный центр Краснополянского поселкового округа.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.