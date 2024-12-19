Названы самые дорогие направления России для отдыха в декабре

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Среди наиболее дорогих направлений для новогоднего отдыха в России выделяются участки, связанные с горнолыжным спортом, такие как Красная Поляна в Сочи. Об этом сообщает руководитель туристической компании и тревел-блогер Наталия Ансталь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

Она также отметила, что к этому перечню стоит добавить такие популярные курорты, как Шерегеш и Алтай. По ее словам, поездка в Великий Устюг также обойдется недешево, так как цены на проживание там достаточно высокие. В числе зарубежных курортов, где отдых будет щедро скошен из бюджета, эксперт выделила Мальдивы и Кубу.

Блогер добавила, что путешествие в эти страны всегда стоило немалых денег. Также на Новый год отпуск в Таиланде может оказаться довольно затратным, передает NEWS. ru.

Уточнения

Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации. Административный центр Краснополянского поселкового округа.



