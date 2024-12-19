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Индонезия обновила тарифы на оформление виз

0:51
Туризм

С 17 декабря в Индонезии вступили в силу новые тарифы на оформление виз.

Бали, Индонезия
Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бали, Индонезия

Большинство из них существенно подорожало, однако есть и хорошие новости для туристов, планирующих отдых на Бали, Яве или других островах архипелага.

Стоимость электронной туристической гостевой визы C1 значительно снизилась — с 1,5 миллиона до 1 миллиона индонезийских рупий (примерно 6,5 тысячи рублей по текущему курсу).

Преимущество этой визы заключается в том, что её можно дважды продлевать на 60 дней, что позволяет находиться, например, на Бали почти полгода. Однако стоит учесть, что во время действия визы нельзя выезжать за пределы Индонезии, иначе она будет аннулирована. 

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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