Санта-Клаус приглашает гостей в свой домик на Северном полюсе стоимостью 1,2 млн долларов

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В декабре Санта-Клаус работает в плотном графике. И место, где может отдохнуть после рабочего дня, это его резиденция на Северном полюсе.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Дом его, построенный в 1822 году, с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, площадью 193 квадрата находится на участке в 11 га. К дому примыкает гараж на одну машину, рассчитанный на всепогодную эксплуатацию, и конюшня для оленей. Два камина в доме со встроенными вешалками для чулок соединены с большим дымоходом, в который могут свободно заходить эльфы. Так живет Санта-Клаус и по сей день. И любой, кто желает, может постучаться и найти приют.

"Кухня — это просто восторг, она идеально подходит для приготовления имбирного печенья и горячего какао для эльфов-гостей. Наверху вы найдёте почту и офис Санты, уединённое место для чтения писем, планирования маршрута", — сообщается на сайте Zillow.

Уточнения

Се́верный по́люс или географи́ческий Северный полюс — точка пересечения оси вращения Земли с её поверхностью в Северном полушарии. Находится в центральной части Северного Ледовитого океана.

