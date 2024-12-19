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Уникальная экспедиция окончательно развенчала миф о плоской Земле

Туризм

Ютубер Джеран Кампанелла, один из самых известных сторонников теории плоской Земли, пересмотрел свои убеждения после путешествия в Антарктиду. Экспедиция, которая обошлась блогеру в 30 тысяч фунтов стерлингов, стала для него переломным моментом. Наблюдая полярный день — явление, невозможное на плоской Земле, — Кампанелла признал, что наша планета всё-таки имеет форму шара, пишет таблоид The Sun.

Just Midnight, Greenland
Фото: Wikimedia Commons by Petr Kraumann, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Just Midnight, Greenland

Экспедицию под названием "Последний эксперимент" организовал пастор из Колорадо Уилл Даффи. Её цель — окончательно развенчать мифы о плоской Земле, доказав, что 24-часовой солнечный цикл в летние месяцы южного полушария невозможен при плоской модели планеты. Кампанелла, ещё недавно убеждённый сторонник альтернативной теории, отметил, что Земля — не идеальная сфера, но она определённо не плоский диск.

Между тем некоторые сторонники теории плоской Земли продолжают настаивать на своём. По их мнению, Земля — это диск, окружённый ледяной стеной, удерживающей океаны, а Солнце и Луна движутся по круговым траекториям над поверхностью. Они отвергают гравитацию и утверждают, что горизонт всегда плоский. Также сторонники этой теории обвиняют космические агентства в заговоре, который скрывает "истинную" природу нашей планеты.

Историки напоминают, что концепция шарообразной Земли была доказана ещё более двух тысяч лет назад древнегреческими философами. Однако мифы о плоской Земле всё ещё находят поддержку среди небольшой части людей.

Уточнения

Поля́рный де́нь — период, когда Солнце не заходит за горизонт дольше 1 суток.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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