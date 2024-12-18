Туристы в Рио-де-Жанейро стали свидетелями конкурса парикмахеров

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Рио-де-Жанейро около 90 парикмахеров в прошлые выходные собрались в парке района Мадурейра, чтобы принять участие в ежегодном соревновании.

Фото: Reuters is licensed under Free More info Конкурс парикмахеров

Мероприятие проходило в непростых условиях — зной создавал помехи. Однако бразильская музыка и танцы разряжали обстановку.

Конкурс способствует карьерному росту победителей и привлекает международное внимание, сообщает Reuters. За более чем десять лет своего существования мероприятие стало традицией в пригородах Рио-де-Жанейро. Оно привлекает парикмахеров не только со всей Бразилии, но и из соседних стран.

Парикмахеры превращали головы добровольцев в холсты, окрашивая и подстригая волосы для создания абстрактных или детализированных образов. На ринге, похожем на арену для ММА, участники соревновались за победу в четырёх категориях. Их работу оценивало жюри.

В категории "Рисование" победил Марсело Андерсон, известный как Magnific. Он использовал ножницы, чтобы создать портреты двух мужчин на голове молодого клиента. Это его четвёртая победа, и каждый раз после этого события число его клиентов растет.

"Это повышает узнаваемость, у меня появляется много поклонников. Они начинают следуют за мной в социальных сетях", — признается победитель.

Уточнения

Парикмахер — специалист в области создания стиля человека с помощью причёски и парика.

