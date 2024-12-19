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Российское посольство разъяснило задержание туристов в Тунисе

1:36
Туризм

Группа из 11 российских туристов оказалась в сложной ситуации во время отдыха в Тунисе. По словам представителей российского посольства, их задержали за нахождение в районе с особым контролем безопасности. Инцидент произошёл в провинции Кассерин, недалеко от границы с Алжиром, где туристы осматривали античные руины города Аммедара.

Туни
Фото: commons.wikimedia.org by Маслова Людмила, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туни

Это место привлекает своим историческим значением: здесь находятся остатки византийской крепости, когда-то крупнейшей в Африке. Однако путешественники не учли, что в этом районе располагаются объекты стратегической инфраструктуры, контролируемые Министерством обороны Туниса. По одной из версий, россияне фотографировались возле границы, что запрещено местными законами.

После задержания туристов поместили в тюрьму Mornaguia, известную строгими условиями содержания. Родственники россиян сообщили о плохом питании и отсутствии переводчика, однако, по данным российского посольства, задержанные не высказывали подобных жалоб во время встречи с вице-консулом.

Дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании, дата которого пока не назначена. Тем временем родственники туристов обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить россиян. Для этого организован сбор подписей.

Ранее в подобных случаях туристы также сталкивались с суровыми последствиями за несоблюдение местных правил. Инцидент вновь подчеркнул важность соблюдения законов страны пребывания.

Уточнения

Аммедара также Аммадара (лат. Ammaedara или лат. Ad Medera) — античный город, развалины которого находятся на территории современного поселения Хайдра в Тунисе.

Каи́с Са́ид (араб. قيس سعيد‎; род. 22 февраля 1958, Тунис, Тунис) — тунисский юрист, политический и государственный деятель. Президент Туниса с 23 октября 2019 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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