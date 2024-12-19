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Биткоин вместо банкнот: новая идея для Таиланда

0:59
Туризм

В Таиланде обсуждают возможность легализации биткоина как платёжного средства. По данным издания Money and Banking Online, инициативу выдвинул Таксин Чинават, бывший премьер-министр.

Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде
Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде

Он предложил поручить министерству финансов изучить перспективы использования криптовалюты в повседневных расчётах. По его словам, биткоин мог бы стать альтернативой выпуску новых банкнот и монет.

Таксин также предложил начать эксперимент в туристических регионах, таких как Пхукет и Хуа Хин, где можно было бы разрешить использование криптовалюты в ресторанах, кафе и магазинах.

Он подчеркнул, что это упростит жизнь туристам, которые смогут рассчитываться цифровыми активами, уже имеющимися у них, без необходимости искать пункты обмена валют.

Эта инициатива способна кардинально изменить подход к денежным расчётам в стране и укрепить её привлекательность для международных туристов.

Уточнения

Битко́йн (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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