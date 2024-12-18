Бизнес в туризме — какого курса придерживаться путешественнику в 2025 году

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тренды 2025 года, как полагают эксперты, — сельский туризм, винный туризм, гастротуризм и бьюти-туризм.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Агротуризм

Об этом сообщает ТАСС. Сельское хозяйство, ресторанный и гостиничный бизнес, дизайн и ювелирное дело, производство косметики и банковская сфера — на первый взгляд, эти области могут показаться совершенно разными. Но их объединяет одна общая черта — туризм.

Деревни и фермы находятся в последние годы в центре внимания, привлекая до 7 млн туристов ежегодно. Жители крупных городов стремятся проводить больше времени вне мегаполисов.

Винный туризм становится комплексным, включая историческое наследие и научно-технический прогресс. При винодельнях открываются туристические и образовательные центры.

Бьюти-туризм в России особо пока не развит, но предпосылки есть. Спрос на натуральные и экологичные продукты растет. Вода становится модным напитком, особенно среди молодого поколения.

Уточнения

Гастрономи́ческий тури́зм — вид туризма, основная цель которого знакомство с той или иной страной через призму национальной гастрономии.

